Stellenbeschreibung

Leitung Gebäudemanagement (m/w/d)

Dein neuer Bereich:

Das „Biep“ beim Öffnen des Drehtores. Stimmengewirr auf der Baustelle. Das Klirren von Metall auf der Werkbank. Der Duft von frischen Bohnen in der Kaffeebar. Der Gang vom Labor vorbei an der Logistik hin ins Büro.

Ob als Planungs- und Umsetzungspartner, Helfer hinter den Kulissen oder direkt am Ort des Geschehens: Das Site Management Mannheim sorgt als kunden- und technologieorientierter Systemanbieter am Hightech Campus Mannheim dafür, dass unsere Kunden sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Du möchtest bereits einen Eindruck erhalten, was Roche am Standort Mannheim ausmacht?

Schau doch mal in dieses Video rein.

Die Mission:

Mit der Zukunft im Blick gestalten wir den Standort aktiv weiter. Das ist unser Beitrag zu qualitativ hochwertigen Diagnostika und pharmazeutischen Produkten zum Wohle der Patienten. Einen wichtigen Beitrag hierzu liefert die Abteilung Gebäudemanagement als Teil des Facility Management: Hier betreiben wir die Gebäude mit einer ganzheitlichen und serviceorientierten Sicht auf Gebäude, Gebäudetechnik und die Prozesse der Gebäudenutzer. Dabei legen wir besonderen Wert auf Aspekte wie Sicherheit, Nutzerzufriedenheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Deine Aufgaben:

Als erfahrene:r Experte:in bringst Du nicht nur Fachwissen, einen Weitblick in Change-Prozessen und umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in Compliance-Fragestellungen mit, sondern wendest auch das VACC Leadership-Modell erfolgreich an. Das passt? Dann suchen wir genau Dich für folgende Aufgaben:

Führe, motiviere, coache und entwickle ein großes und komplexes Netzwerk von Führungskräften und sehr erfahrenen und engagierten Expert:innen. Dabei stellst Du sicher, dass Dein Team zielorientiert eingesetzt, gefordert und gefördert wird und die Zusammenarbeit durch Integration und Motivation stetig verbessert wird, um gemeinsam unsere ambitionierten Ziele zu erreichen.

Sei der Motor des Wandels! Treibe aktiv organisatorische Veränderungsprozesse voran und unterstütze deine Mitarbeiter:innen dabei, Veränderungen zu verstehen, anzunehmen und selbst aktiv mitzugestalten.

Übernimm die Verantwortung in der Betreiberrolle auf unserem High Tech Campus Mannheim (inkl. der weiteren Compliance Themen wie z.B. GxP, EX-Schutz). Damit bist Du Hüter:in der Anlagen und Gebäude und trägst die Verantwortung für die Bereitstellung und den reibungslosen Betrieb. Mit deinem umfangreichen Fachwissen und deinem ausgeprägten Sinn für Compliance bist du Garant:in für Qualität, Sicherheit und Umweltschutz!

Entwickle strategische Lösungen und Unternehmensprozesse in enger Zusammenarbeit mit Vielzahl von verschiedenen Partnern. Deine Vision ist dabei an der zukunftsorientierten Entwicklung des Gebäudebestands ausgerichtet um das right-to-operate am Standort zu sichern. Diese Vision ist als Grundlage unserer Erfolge von morgen auch deine Chance, Dein Team und Dich als kompetente Ansprechpartner:innen zu positionieren.

Dein Profil:

Du bist Expert:in auf deinem Gebiet und verfügst über einen Bachelor oder Masterabschluss, vorzugsweise im Facility Management oder einer technischen Fachrichtung wie Bauingenieurwesen, Architektur, Elektro- oder Versorgungstechnik.

Du bringst langjährige Erfahrung im Bereich Facilitymanagement bzw. im Betrieb von Immobilien oder im Projekt-/Betriebsingenieurwesen mit. Deine Führungserfahrungen in einem VUCA-Umfeld, vielleicht sogar in einem international agierenden Konzern, zeichnen dich aus.

Du bist eine vielseitige Persönlichkeit mit einem breiten Erfahrungsschatz! Du besitzt spezifisches Fachwissen in mehreren der folgenden Bereiche: Facility Management, Architektur, Gebäudetechnik, betriebswirtschaftliche Kenntnisse, GMP, Energiemanagement, Compliance, Change Management und Leadership.

Du sprichst verhandlungssicher Englisch und verfügst generell über ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten. Als Teamplayer bist du in der Lage, effektiv mit verschiedenen Stakeholdern zusammenzuarbeiten und komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln./li>

Soweit so gut? Es geht noch besser. Wir bieten vielfältige Top-Benefits für dich an unseren Standorten. Nur mit Dir zusammen können wir das Leben von Patient:innen verbessern. Du machst Roche mit Deinem Beitrag einzigartig. Deswegen bieten wir außergewöhnliche Benefits, die Dich unterstützen, Dein Leben, Deine Finanzen und Deine Gesundheit so zu gestalten, wie Du es möchtest. Finde hier mehr heraus!

Diese Stelle ist unbefristet zu besetzen. Möchtest Du Teil eines dynamischen Teams werden und den Erfolg am High Tech Campus Mannheim maßgeblich mitgestalten? Dann bewirb Dich jetzt!

Deine Bewerbung

Wir bitten Dich um folgende Dokumente:

Aktueller Lebenslauf

Deine offiziellen (Bildungs-) Zeugnisse/Nachweise.

Eine prägnante Darlegung deiner Motivation für die Rolle sowie deiner bisher größten beruflichen Herausforderung und wie du sie gemeistert hast. (Max. eine DIN A4-Seite)

Weitere Dokumente werden derzeit nicht zwingend benötigt. Bitte beachte vor Absendung der Bewerbung, dass im Nachgang keine weiteren Dokumente hinzugefügt werden können.

Eine vielfältige Belegschaft fördert Innovation, denn verschiedene Denkweisen tragen zur Kreativität bei. Daher leben wir Diversität und Inklusion und freuen uns auf alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Bewirb Dich jetzt – wir freuen uns!