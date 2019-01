SAUTER FM steht für Facility Management vom Spezialisten für Gebäudemanagement und Energieeffizienz. An über 30 Standorten in Deutschland überzeugen wir durch Kompetenz und eine ganzheitliche Herangehensweise – für Werterhaltung, Sicherheit und Nachhaltigkeit in den von uns betreuten Immobilien.

Verstärken Sie jetzt unser Team in der Niederlassung Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Objektleiter (m/w)

im technischen Facility Management



Sie sind erster Ansprechpartner des Auftraggebers in allen Fragen des Gebäudemanagements bezüglich der betreuten Objekte im Raum Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern.

Ihre Aufgaben: Führung des unterstellten Techniker-Teams

Überwachung und Qualitätssicherung aller tech­nischen Abläufe in den Objekten

Ertrags- und Kostenkontrolle sowie Verantwortung für die Einhaltung des Budgets

Kommunikation mit den Auftraggebern und Behörden

Führung der bestehenden Vertragsverhältnisse

Erstellung und Einhaltung von Wartungs- und In­stand­haltungsplänen

Bearbeitung des gesamten Angebots- und Auf­trags­wesens

Koordination und Steuerung anderer Dienstleistungs­bereiche bei den FM-Kunden

Ihr Profil: einen Abschluss als Meister/in oder Techniker/in bzw. an einer technischen Hochschule, idealerweise im Bereich Facility Management, Tech-nische Gebäude­ausrüstung oder Versorgungstechnik

erste Erfahrung im Betreiben und gewerke­über­greif­en­den Betreuen von Objekten

Führerschein der Klasse B

sehr gute MS-Office-Kenntnisse, v. a. Excel

Lernbereitschaft

sehr hohe Dienstleistungsorientierung

Wir bieten Ihnen:

eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einer kommunikativen und angenehmen Arbeits­atmosphäre in einem mittelständischen Unternehmen

die Mitarbeit in einem zukunftsorientierten und engagierten Team, das Sie bei Ihren neuen Aufgaben tatkräftig unterstützt

eine leistungsgerechte Vergütung und einen Firmenwagen mit Privatnutzung

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit 30 Tagen Jahresurlaub

gezielte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie zu uns!



Ergreifen Sie noch heute die Initiative und senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, an: