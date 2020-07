Mitarbeiter Zentrales Facility Management & Bau m/w/d

Ihre Aufgaben Technische Aufgaben Fachliche Koordination zur Unterstützung der Regionalen Facility Manager

Pflege und Steuerung der Übersicht FM-Wartungs- und Prüfaufstellung inkl. Erfassung aller sicherheitsrelevanter Themen

Erstellung der jährlichen Wartungs- und Prüfpläne

Organisation Erstbeauftragung von SV / SK-Prüfungen

Mithilfe bei der Erfassung von TGA-Stammdaten Kaufmännische Aufgaben Prüfung von Wartungs- und Prüfverträgen

Organisation der Ver- und Entsorgung für neue Einrichtungen Sonderaufgaben Begleitung des Technischen Leiters bei deutschlandweiten Bauprojekten bis zur Übergabe in den laufenden Betrieb

Teilnahme von Mängelbegehungen vor und nach der Übergabe von neuen Einrichtungen

Mitarbeit bei der Erstellung von Brandschutzordnungen sowie Gebäudesteckbriefen für neue Einrichtungen

Mitarbeit bei der Erstellung eines zentralen FM-Handbuches

Ihr Profil Erfolgreicher Abschluss eines technischen Ausbildungsberufs (Elektrotechnik, Gebäudetechnik, Heizung-, Lüftung- Sanitär)

Abschluss als Fachwirt/in oder Techniker/in (speziell im Bereich der TGA) von Vorteil

Erfahrungen im Gebäude-/Facility-Management, speziell im Bereich von Sozialimmobilien wünschenswert

Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere MS-Office

Besitz der Führerscheinklasse B sowie Reisebereitschaft sind Voraussetzung

Hohe Verantwortungsbereitschaft sind Ihre Motivation

Außerdem sind Sie kommunikativ, belastbar und flexibel Wir bieten Ihnen Einen unbefristeten Arbeitsvertrag & eine leistungsgerechte Vergütung

Attraktive Arbeitgeber-Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge

Unser umfangreiches Mitarbeiter-Benefits Programm compaPLUS (z.B. Massagen)

Eine attraktive und moderne Arbeitsumgebung

Die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung und Mitgestaltung Ihres Umfeldes

Eine gründliche Einarbeitung

Umfangreiches internes Fortbildungsprogramm

Vielfältige externe Weiterbildungsangebote im Rahmen der Personalentwicklung

Ein gutes und motivierendes Betriebsklima

Die SCHÖNES LEBEN Gruppe mit Sitz in Ulm bietet Pflege, Betreuung und neue Wohnformen sowie umfangreiche Dienstleistungen für Senioren, die ihr Leben aktiver und schöner gestalten möchten. Die SCHÖNES LEBEN Gruppe gehört mit deutschlandweit 67 Seniorendomizilen und -zentren und bundesweit knapp 6.000 Mitarbeitern zu den am stärksten wachsenden Unternehmen in der Pflegebranche.