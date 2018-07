Mit Engagement und Expertise führen Sie komplexe Aufgaben zum Erfolg!

Erftstadt gilt als flächenmäßig größte Stadt im Rhein-Erft-Kreis und bietet ihren rund 52.000 Bürgern/-innen durch den angrenzenden Naturpark Rheinland, historische Stadtzentren und vielfältige kulturelle Angebote einen hohen Lebens- und Freizeitwert.

Aufgrund ihrer zentralen Lage in der Nähe der Großstädte Köln und Bonn und ihrer guten Verkehrsanbindung hat sich die Stadt Erftstadt darüber hinaus als attraktiver Wirtschaftsstandort etabliert. Der Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Erftstadt versteht sich als moderner städtischer Dienstleister und ist für sämtliche Themen der Bodenbevorratung und -entwicklung, des Hochbaus und der Gebäudewirtschaft verantwortlich.



Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich wie menschlich überzeugende Führungspersönlichkeit als

Abteilungsleitung (m/w/d) Liegenschaften

und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Diese Funktion ist mit der Stellvertretung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Immobilien verbunden.

Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe A 13 bzw. E 13 TVöD bewertet.

IHRE KERNAUFGABEN Umsichtige Leitung der Bereiche Liegenschaften, infrastrukturelles Gebäudemanagement sowie Vermessung/Kataster

Stellvertretende Leitung des Eigenbetriebs Immobilien und selbstständige Ausführung der in diesem Zusammenhang anfallenden Tätigkeiten

Zukunftsorientierte Strategieentwicklung für die langfristige Bodenbevorratung

Aktive Umsetzung des beschlossenen Wohnbaulandkonzeptes, Verhandlung von Grunderwerbsangelegenheiten sowie Durchführung von Umlegungsverfahren

Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Raumvergabe, Hausmeisterdienste, Reinigung, Energiebeschaffung)

Zielorientierte und wertschätzende Führung der ca. 75 Mitarbeiter/-innen

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung, den Schnittstellen der Stadtverwaltung, den Nutzern der städtischen Immobilien sowie weiteren relevanten Zielgruppen

UNSERE ANFORDERUNGEN Mindestens ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Fachhochschulstudium der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Architektur oder Geodäsie bzw. Studium der Verwaltungswissenschaften (FH) mit langjähriger einschlägiger Berufs- und Führungserfahrung oder übertragbare

Qualifikationen/Erfahrungen

Qualifikationen/Erfahrungen Fundierte Fachkenntnisse insbesondere im Liegenschaftsbereich (Grundbuch, Kataster, Vertragsangelegenheiten)

Kommunikationsstärke, Sicherheit und Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, auch bei der Verfassung von Vorlagen

Engagement, Belastbarkeit und ein lösungs- sowie umsetzungsorientierter Arbeitsstil

Sie zeichnen sich durch ein exzellentes technisches Know-how, eine gleichermaßen strategische wie praxisnahe Herangehensweise an Aufgaben und Kommunikations- wie Kooperationsfähigkeit im Umgang mit verschiedenen Zielgruppen aus. Wir können Ihnen nicht nur die reibungslose und serviceorientierte Organisation des laufenden Gebäudebetriebes anvertrauen, sondern erhalten mit Ihnen auch eine souveräne, verhandlungssichere und aufgeschlossene Führungskraft, die sich für die Belange der Stadt Erftstadt engagiert einsetzt.



Im Gegenzug bieten wir Ihnen eine attraktive Position mit einem großen Verantwortungsspielraum, einem vielfältigen Aufgabengebiet, kurzen Wegen innerhalb der Verwaltung und einem hohen Maß an Kompetenz in der Belegschaft.



Die Stadt Erftstadt engagiert sich für Chancengleichheit.



Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228/265004 unsere Beraterinnen Sarah Jankowski, Karolina Bocionek oder Rebecca Engels gerne zur Verfügung. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer ERF-II/06/18, idealerweise per E-Mail, bis zum 03.08.2018 an bewerbung@zfm-bonn.de.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!