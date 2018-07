Sie managen unsere Immobilien mit Weitblick und Professionalität!

Erftstadt gilt als flächenmäßig größte Stadt im Rhein-Erft-Kreis und bietet ihren rund 52.000 Bürgern/-innen durch den angrenzenden Naturpark Rheinland, historische Stadtzentren und vielfältige kulturelle Angebote einen hohen Lebens- und Freizeitwert. Aufgrund ihrer zentralen Lage in der Nähe der Großstädte Köln und Bonn und ihrer guten Verkehrsanbindung hat sich die Stadt Erftstadt darüber hinaus als attraktiver Wirtschaftsstandort etabliert. Der Eigenbetrieb Immobilien der Stadt Erftstadt versteht sich als moderner städtischer Dienstleister und ist für sämtliche Themen der Bodenbevorratung und -entwicklung, des Hochbaus und der Gebäudewirtschaft verantwortlich.



Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachkompetente und erfahrene Führungspersönlichkeit als

Betriebsleitung (m/w/d) Eigenbetrieb Immobilien

In dieser Funktion berichten Sie unmittelbar an die technische Dezernentin.

Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe A 15 bzw. E 15 TVöD bewertet.

IHRE KERNAUFGABEN Verantwortungsvolle und wirtschaftliche Steuerung des Eigenbetriebes mit den Bereichen Technisches Gebäudemanagement, Liegenschaften, Infrastrukturelles Gebäudemanagement, Rechnungswesen/Controlling sowie Vermessung/Kataster

Umsichtige Realisierung anspruchsvoller Bau- und Sanierungsvorhaben und aktive Umsetzung des beschlossenen Wohnbaulandkonzeptes unter Berücksichtigung von Kosten, Terminen und Qualitäten

Motivierende und wertschätzende Führung der ca. 100 Mitarbeiter/-innen

Überzeugende Repräsentation des Eigenbetriebes nach Innen und Außen

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Politik, Verwaltung, Nutzern der städtischen Immobilien und weiteren relevanten Zielgruppen

UNSERE ANFORDERUNGEN Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom bzw. Master), mindestens aber ein erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschulstudium der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Architektur oder Immobilienwirtschaft mit langjähriger einschlägiger Berufs- und Führungserfahrung im kommunalen Gebäudemanagement bzw. übertragbare Qualifikationen/Erfahrungen

Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung größerer Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sowie Kenntnisse über die erforderlichen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen

Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ein souveräner Umgang mit komplexen Fragestellungen

Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und ein hohes Maß an Dienstleistungsorientierung

Mit Ihrem Engagement, Ihrer selbstständigen Arbeitsweise und Ihrer verbindlichen wie transparenten Kommunikation tragen Sie maßgeblich zur Erreichung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen bei. Sie sind für Ihre praxis- und lösungsorientierte Umsetzung komplexer Projekte bekannt, vertraut mit der Erstellung von Beschlussvorlagen und dem erfolgreichen Management von Förderanträgen und überzeugen durch Ihre Offenheit für Veränderungen und Ihre hohe fachliche Expertise. Als erfahrene Führungspersönlichkeit legen Sie Wert auf einen motivierenden und wertschätzenden Umgang mit Ihren Mitarbeitern und binden diese so ein, dass sie ihr Potenzial bestmöglich entfalten können. Sie sind der/die ideale Kandidat/-in für uns, wenn Sie zudem über die große Staatsprüfung verfügen.



Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Managementaufgabe mit viel Gestaltungsspielraum, einem hohen Maß an Kompetenz in der Belegschaft und kurzen Wegen innerhalb der Verwaltung.



Die Stadt Erftstadt engagiert sich für Chancengleichheit.



Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228/265004 unsere Beraterinnen Sarah Jankowski, Karolina Bocionek oder Rebecca Engels gerne zur Verfügung. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer ERF-I/06/18, idealerweise per E-Mail, bis zum 03.08.2018 an bewerbung@zfm-bonn.de.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!