Mitgestalter und Weiterentwickler (m/w/d) gesucht!

Die Große Kreisstadt Schorndorf mit rund 40.000 Einwohnern verfügt über einen Gebäudebestand von rund 135 Gebäuden. Der Fachbereich Gebäudemanagement verantwortet neben den Hochbauaufgaben die infra­strukturelle und kaufmännische Betreuung der städtischen Immobilien.

Für die Betreuung unserer Liegenschaften suchen wir zum 01.04.2019 eine

Teamleitung Facility Management (m/w/d)

Spannende Aufgaben erwarten Sie

Sie führen unser Hausmeisterteam mit derzeit 17 Mitarbeitern im Alltag. Sie entwickeln mit uns den kommu­nalen Facility-Management-Gedanken weiter und übersetzen technische Anforderungen und die Betreiber­pflichten in konkrete Maßnahmenpläne. Gemeinsam mit unseren Experten führen Sie unseren Gebäude­betrieb in die digitale Zukunft und unterstützen tatkräftig beim Ausbau des Energiemanagements und der Optimierung bzw. unseres Verbrauchs in den Gebäuden vor Ort.

Sie bieten uns

Wir suchen eine selbstständige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die Lust hat, mit eigenen Ideen das Facility Management mit uns zusammen voranzutreiben. Diese Stelle besitzt einen hohen Schnitt­stellen­charakter, hier punkten Sie mit Team- und Kommunikationsfähigkeit.

Neben Führungserfahrung und dem Interesse an Menschen verfügen Sie idealerweise über ein abge­schlos­senes Studium im Bereich Facility Management oder über ein technisches / kaufmännisches Studium. Alternativ verfügen Sie über einen vergleichbaren Abschluss mit mehrjähriger Erfahrung im ausge­schrie­benen Aufgabenkontext. Gute IT-Kenntnisse, insbesondere MS Office, runden Ihre Quali­fi­kationen ab.

Und das bieten wir Ihnen

Eine sinnstiftende Arbeit! Mit Ihrem Team leisten Sie einen sichtbaren Beitrag für die Bürger von Schorndorf. Neben interessanten Projekten erwartet Sie ein hochmoderner Arbeitsplatz mit netten und engagierten Kollegen. Eine Stelle mit einer Bezahlung nach TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) sowie eine leistungsorientierte Bezahlung, ein attraktives Fortbildungsprogramm und flexible Arbeitszeitmodelle.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Fragen beantwortet Ihnen Herr Schultheiß, Leiter des Fachbereichs Gebäudemanagement, Tel.: 07181 602-2600, und Frau Seitzer vom Fachbereich Personal, Tel.: 07181-602 1211.

Auf unserer Homepage können Sie sich ein Bild von unserer Stadt machen und zugleich unser Angebot zur Online-Bewerbung bis zum 07.10.2018 auf www.schorndorf.de/stellenangebote nutzen.

Wir freuen uns auf Sie!