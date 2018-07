Facility Manager (m/w)

Aufgrund unserer erfolgreichen Unternehmensentwicklung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung in der Abteilung Human Resources Germany, Team Facility Management, an unserem Standort Bayreuth.

Ihre Aufgaben Ansprechpartner/in für Behörden, Dienstleister und interne Kunden bei allen Fragen zur Büroumgebung

Einhaltung, Überprüfung und Sicherstellung vereinbarter Servicelevel

Facility Management Leistungen anfragen, Bedarfsmeldungen schreiben, Qualitätskontrolle, Abnahme von Leistungen sowie Wahrnehmung bzw. Prüfung von Betreiberpflichten

Rechnungsprüfung, Meldung von Rückstellungsbedarf, Prüfung und Auflösung von Obligos sowie Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen

Teilnahme an Arbeitsstättenbegehungen und sonstigen Fachzirkeln

Berichtswesen, Flächencontrolling und Mitwirkung bei der Verhandlung von Objektbewirtschaftungsverträgen

Entwicklung von infrastrukturellen Dienstleistungskonzepten

Verantwortlich für Qualitätssicherung

Entwicklung von Verbesserungs- und Einsparpotentialen

Sie tragen aktiv zu einem sicheren Arbeitsumfeld für sich selbst, Ihre Kolleginnen und Kollegen sowie externe Auftragnehmer bei Ihr Profil Abgeschlossene Berufsausbildung mit Zusatzqualifikation im Bereich Facility Management als Gebäudereiniger Meister/-in oder ähnliches

Berufserfahrung im Facility Sektor wünschenswert und/oder langjährige Berufserfahrung im Bereich Gebäudereinigung, Sicherheitsdienste, Catering

Kenntnisse der einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen

Selbstständige Arbeitsweise

Ausgeprägte Team- und Kontaktfähigkeit

Sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und Englisch

Bereitschaft zu Dienstreisen innerhalb Deutschland zu den TenneT-Standorten

Führerschein Klasse B

Ihre Perspektiven TenneT gestaltet die Zukunft der Energieversorgung. Für diese große Aufgabe suchen wir engagierte neue Kollegen und Kolleginnen, die mit uns die Energiewende wahr machen. Wir bieten hochspannende Aufgaben, flache Hierarchien, ein attraktives Leistungspaket, variable Arbeitszeiten und ein sehr

gutes Betriebsklima. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte ausschließlich über unser Jobportal Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an

TenneT TSO GmbH

Frau Dr. Heike Kurzmann | HR Talent Management

T +49 (0)921 50740-2458 Wir begrüßen die Bewerbung von Menschen mit Behinderung, deren Integration uns ein besonderes Anliegen ist.

TenneT ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Mit rund 23.000 Kilometern Hoch- und Höchstspannungsleitungen in den Niederlanden und in Deutschland bieten wir 41 Millionen Endverbrauchern rund um die Uhr eine zuverlässige und sichere Stromversorgung.

TenneT entwickelt mit rund 4.000 Mitarbeitern als verantwortungsbewusster Vorreiter den nordwesteuropäischen Energiemarkt weiter und integriert im Rahmen der nachhaltigen Energieversorgung vermehrt erneuerbare Energien.

Taking power further