Im 19. Jahrhundert kam John Fontenay aus Pennsylvania in die Metropole am Wasser, um sich hier als Schiffsmakler niederzulassen. Er verliebte sich in die schönste Wasserlage Hamburgs und erwarb 1816 das einzigartige Grundstück im Herzen der Stadt, auf dem der Hamburger Unternehmer Klaus-Michael Kühne und seine Frau Christine Kühne heute – zweihundert Jahre später – ein Hotel der Luxusklasse eröffneten.

The Fontenay ist ein Abbild des modernen Hamburg – eine Hommage an die Hansestadt. Unmittelbar an der Außenalster gelegen, vereinen sich in diesem „Modern Classic“ auf besondere Weise urbane Natur und kosmopolitischer Lebensstil. Die faszinierende, skulpturale Architektur beherbergt 130 luxuriöse Zimmer und Suiten. Das Herzstück bilden das imposante 27m hohe Atrium und ein verglaster, begrünter Innenhof. Im Gartenrestaurant Parkview genießt man eine facettenreiche Küche mit norddeutschem Einschlag. Lässige Barkultur findet sich mit Traumblick auf die Alster, in der Fontenay Bar. Darüber, in der siebten Etage, liegt das Gourmetrestaurant Lakeside. Für Tagungen und Events stehen vier Veranstaltungsräume mit 48m² – 220m² und Tageslicht zur Verfügung. Über den Dächern Hamburgs erlebt man auf 1.000m² eine exklusive Wellnesswelt mit 20m Innen-/Außenpool. Das Hotel ist Mitglied von The Leading Hotels of the World.

Das The Fontenay hat eine sehr feine und besondere Zielgruppe – sie heißt: der Gast. Jeder Gast ist auf seine Weise einzigartig – und so individuell wie das Hotel selbst. Jeder unserer Gäste soll sich erkannt, wohl, verstanden und respektiert fühlen. Das ist internationale Gastfreundschaft in Perfektion. Wir möchten Sie gewinnen, mit uns gemeinsam einen zeitgemäßen und kosmopolitischen Lebensstil zu kreieren. Mit Ihrer Unterstützung werden wir einzigartige, emotionale Erlebnisse erschaffen. Welche Position Sie auch immer bekleiden werden – Sie sind ein bedeutender Teil unserer Mission. Sie sind – wie alle im Team – „Créateur des The Fontenay Lebensstils“.

Mitarbeiter Technisches Facility Management (m/w)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Zu Ihren zukünftigen Aufgaben gehören:

Überwachung der Mängelbeseitigung nach den VOB Abnahmen, Koordination der betroffenen Firmen

Gewährleistungs-Management

Überwachung der Wartungsintervalle & Koordination der Wartungstermine, Verhandlung von Wartungsverträgen

Erstellung und Umsetzung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsplänen

Ihr Profil:

Technische Ausbildung / Studium

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des technischen Facility Managements, idealerweise mit Hotelerfahrung

Hohe Fachkompetenz

Positive Ausstrahlung, souveränes Auftreten und gewandte Umgangsformen

Eigeninitiative, ein hohes Maß an Koordinations- und Kommunikationsfähigkeit

Akkurate, organisierte und effiziente Arbeitsweise

Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit

Mit uns erleben Sie:

Einen anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem privat geführten Hotel mit viel Gestaltungsspielraum, flachen Hierarchien und Kommunikation auf Augenhöhe

Angenehmes Arbeitsklima mit einem hochmotivierten, erfahrenen Team

Individuelle Mitarbeiterbetreuung

Wertschätzung und Anerkennung für Ihr Engagement

Moderner Arbeitsplatz in zentraler Lage direkt an der Alster

Zuschuss zur HVV-Proficard, Mitarbeiterrestaurant mit Außenterrasse sowie verschiedene attraktive Arbeitgeberleistungen

Wenn Sie Hamburg lieben und Sie mehr über unser Team, unsere Werte und Ziele erfahren möchten, können Sie sich jederzeit gerne unter der Telefonnummer 040 – 605 6 605 – 817 oder karriere@thefontenay.de mit uns in Verbindung setzen.

Für den weiteren Bewerbungsverlauf können Sie sich gerne online bewerben. Gehen Sie bitte hierfür auf „Jetzt bewerben“.

Besuchen Sie uns gerne auch auf Facebook https://www.facebook.com/TheFontenayHamburg oder werfen Sie einen Blick auf unser wunderschönes Schwesterhotel, das Leading Hotel Castell Son Claret auf Mallorca www.castellsonclaret.com.

The Fontenay

Fontenay 10

20354 Hamburg

Deutschland

Internet: www.TheFontenay.de

https://www.facebook.com/TheFontenayHamburg

Telefon: 040 / 605 6 605 – 817

Ansprechpartner: Frau Julia Dierks

Position/Abteilung: Personalreferentin