In der Abteilung Liegenschaftsmanagement (Abt.8) sind in den Referaten Infrastrukturelles (Ref. 82) und Technisches Gebäudemanagement (Ref. 83) ab sofort fünf Stellen einer bzw. eines Tarifbeschäftigten als

unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Die Stellen sind auch teilzeitgeeignet.

Die Universität Hamburg ist mit mehr als 40.000 Studierenden und fast 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte Forschungs- und Ausbildungseinrichtung Norddeutschlands.

Die Universität nutzt zurzeit ca. 650.000 m² Bruttogeschossfläche (BGF), die sich auf ca. 190 Gebäude verteilt. Davon sind ca. 50 Gebäude angemietet.

Über das Stadtgebiet hinweg betreibt die UHH mehrere Wissenschaftsstandorte. Im Bereich des Standortmanagements sind die einzelnen Gebäudekomplexe in 7 sogenannte Liegenschaftscluster zusammengefasst. Ziel dieser Struktur ist unter anderem eine verbesserte Kommunikation mit den Nutzern und ein effektiveres Nachhalten von Aufträgen. Eine herausgehobene Stellung nimmt der Fachbereich Physik am Wissenschaftsstandort in Bahrenfeld ein, wo primär Laborgebäude (Schutzstufe 3) betrieben werden. Gegenwärtig findet am Standort Bahrenfeld eine bauliche Entwicklung größeren Ausmaßes statt. Diese erfordert eine anspruchsvolle und intensive Abstimmung zwischen den Bedarfen unserer Nutzer und den städtischen Realisierungsträgern.

Das Gebäudemanagement ist verantwortlich für den reibungslosen Betrieb der universitären Gebäude und kümmert sich um alle Belange des kaufmännischen, des infrastrukturellen und des technischen Gebäude­managements.

Darüber hinaus gibt es ein Baumanagement, welches zusammen mit dem Gebäudemanagement das sogenannte Liegenschaftsmanagement der Universität Hamburg bildet.