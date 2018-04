„In unserem großen Team am UKM ist Platz für Ihr Engagement. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.“ Die Medizinische Fakultät der Universität Münster zählt zu den größten und forschungsintensivsten in Deutschland. Klare Schwerpunkte, eine hohe Innovationskraft und die enge Bindung zum Universitätsklinikum Münster (UKM) – sie schaffen hier den Nährboden für neue Forschungserfolge. Damit diese Erfolge wachsen können, zählen wir auf Ihr Engagement und bieten Ihnen gleichzeitig alle Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung. Wir suchen für das Dekanat der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet auf 2 Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung einen Koordinator (w/m)

Bau- und Flächenmanagement vollzeitbeschäftigt

Verg. je nach Qualifikation und Aufgabenübertragung nach TV-L

Kennziffer 02196 Zu den Aufgaben gehören: Organisation und Dokumentation von Projektsteuerungsgruppen

Teilnahme an Projektgruppensitzungen

Erstellung eines Berichtwesens zu den Bauaktivitäten der Medizinischen Fakultät

Entwicklung und Etablierung eines Flächenmanagementsystems für die Lehr- und Forschungsinfrastruktur („Mietmodell“)

Entwicklung effizienter Bewirtschaftungskonzepte Wir erwarten: ein erfolgreiches abgeschlossenes Ingenieurstudium (Architektur / Bau­ingenieur­wesen) oder Facility Management

Projektmanagementerfahrung bei größeren Infrastruktur-Projekten, inbes. von Forschungsgebäuden

vertiefte Kenntnisse in der Flächenbewirtschaftung von Lehr- und Forschungsbereichen

Grundlagen des Facility Managements

sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise, sehr gutes tech­nisches Verständnis und Organisationsvermögen, große Selbstständigkeit mit hohem Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Teamfähigkeit Sie erwartet: spannende, abwechslungsreiche Aufgaben in einem Fachgebiet von hoher gesellschaftlicher Relevanz

eine verantwortungsvolle Position in einem top gerankten Fachbereich einer der größten deutschen Hochschulen

eine der jeweiligen Position entsprechende Vergütung nach TV-L Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Dr. Nicole Rüter, Tel. 0251-83-54586, nicole.rueter@uni-muenster.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und bitten Sie, diese unter Angabe der Kennziffer bis zum 30.04.2018 an die Verwaltung des Universitätsklinikums Münster, Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude D5, 48149 Münster oder bewerbung@ukmuenster.de zu senden. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung. Die Bewerbung von Frauen wird begrüßt; im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften werden Frauen bevorzugt eingestellt. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Diese und weitere Stellenausschreibungen des UKM finden Sie unter: www.ukmuenster.de Universitätsklinikum Münster

Albert-Schweitzer-Campus 1 • Gebäude D5 • 48149 Münster