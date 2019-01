Service wird bei uns groß geschrieben! Facility-Manager_in (Reinigung, Entsorgung, Empfänge und Zutrittssysteme)



Einsatzort: Köln Startdatum: 1.1.2019 Berufsfeld: Administration/Verwaltung

Veröffentlicht: 1.1.2019 Art der Anstellung: Vollzeit

Die Stelle ist ab sofort unbefristet zu besetzen.

Ihre Aufgaben Verantwortung für die Servicebereiche Reinigung, Entsorgung, Empfänge und Zutrittssysteme mit 21 Mitarbeitenden

Förderung und Optimierung der Servicequalität der externen Dienstleister unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Verantwortliches kontinuierliches Erstellen von Budgetplanungen, Kosten- und Eigenkalkulationen sowie Erstellen von detaillierten Konzepten und Berichten

Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Auswertung von Angeboten im Rahmen von EU-weiten Ausschreibungen Ihr Profil Hochschulstudium (Master oder Diplom), vorzugsweise mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft oder Facility Management, möglichst einschlägige Berufserfahrung oder vergleichbare Qualifikation

Fähigkeit, zeitgemäße Dienstleistungssteuerung umzusetzen und Leistungen bei den Vertragspartnern einzufordern

Kenntnisse im öffentlichen Vergaberecht (offene Ausschreibung)

Entscheidungsfähigkeit, Kommunikations- und Umsetzungsstärke

Ausgeprägtes analytisches, strategisches und wirtschaftliches Denkvermögen Wir bieten Familienfreundliches Unternehmen

Betriebliche Altersvorsorge

Förderprogramme für Nachwuchs- und Führungskräfte

Arbeitsplatz in der Kölner City

Faire Bezahlung nach Tarifvertrag

sicherer Arbeitsplatz Bewerbung Wenn Sie sich der Herausforderung in einem interessanten Umfeld stellen möchten, erwarten wir Ihre Onlinebewerbung bis zum 31.1.2019.

Über uns

Der Westdeutsche Rundfunk ist das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen in Nordrhein-Westfalen und eines der größten Medienunternehmen in Deutschland und Europa. Als Mitglied der ARD sind wir stolz darauf, mit unseren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Programmangeboten wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt in Deutschland beizutragen. Vielfalt ist unsere Stärke – im Programm und in unserer Belegschaft. Wir beschäftigen Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen. Ihre Bewerbung ist bei uns willkommen, unabhängig von Geschlecht, kultureller oder sozialer Herkunft, Alter, sexueller Orientierung oder einer Beeinträchtigung.