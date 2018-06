Als Teil der Unternehmensgruppe ›Wiederaufbau‹ steht die ›Niedersächsische‹ für erstklassigen Immobilienservice in der Region. Mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir unseren Kunden viele verschiedene Leistungen rund um die Immobilie aus den Bereichen Reinigungsservice, Kaufm. Immobilienmanagement und Objektservice an. Bei der Zusammenarbeit legen wir Wert auf kurze Wege und den direkten Draht zum Kunden Diese persönliche Betreuung und unser hoher Qualitätsanspruch sind der Grund dafür, dass unser Unternehmen sich zu einem zuverlässigen Immobiliendienstleister in der Region entwickelt hat.