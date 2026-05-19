Stellenbeschreibung
Die Direktion Berlin sucht für den Geschäftsbereich Facility Management Neubau (BEFN) am Arbeitsort Berlin (Alt-Moabit) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen:
Betriebsmanagerin / Betriebsmanager (w/m/d)
(Entgeltgruppe 11 TVöD Bund/Besoldungsgruppe A 11 BBesG, Kennung: BEFN1353, Stellen‑ID 1434188)
Die Einstellung erfolgt unbefristet.
© Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist die Immobiliendienstleisterin des Bundes, die die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutschland mit über 7.000 Beschäftigten vertreten und kümmern uns um ein sehr breites und buntes Immobilienportfolio sowie die ökologische Nutzung und Pflege von Naturflächen des Bundes. Für diese vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgaben suchen wir innovative Köpfe, die nachhaltig denken und handeln.
Unser Geschäftsbereich Facility Management baut, betreibt und bewirtschaftet ein komplexes Portfolio mit spannenden und vielseitigen Objekten – von den Ministerien in Berlin und Bonn über Bundesgerichte und Forschungseinrichtungen bis zu den Gebäuden des Zolls, der Bundespolizei, der Bundeswehr oder der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Im Dialog mit unseren Kundinnen und Kunden gestalten wir den Weg zu einem klimaneutralen Immobilienmanagement.
Dafür brauchen wir Sie! Machen Sie mit uns BImA!
In Abhängigkeit von der Bewerbungslage kann eine übertarifliche Vorweggewährung von Stufen sowie eine zusätzliche befristete Fachkräftezulage von bis zu 1.500 Euro in Betracht kommen.
Der Geschäftsbereich ist zuständig für die Betreuung Oberster Bundesbehörden bzw. Verfassungsorgane (u.a. Bundestag, Bundesrat, Regierungsflughafen).
Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
- Strategisches Technisches Gebäudemanagement (TFM) und TFM-Controlling für Dienstgebäude der BImA, welche durch Oberste Bundesbehörden genutzt werden
- Wahrnehmen von Betreiberpflichten und ‑aufgaben sowie Unternehmerpflichten für die Technische Gebäudeausrüstung bzw. deren Delegation an Dritte (ext. TFM) sicherstellen und Qualität sichern
- Übernahme von technischen Anlagen in die Betriebsführung planen, organisieren und umsetzen bzw. dessen Umsetzung durch Dritte sicherstellen
- Betriebsführung nach DIN 32736 planen, organisieren und umsetzen bzw. dessen Umsetzung durch Dritte sicherstellen und Qualität sichern
- Organisation sowie Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der BImA (Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen) sowie Mitwirkung bei der Pflichterfüllung Dritter
- Planung und Durchführung von investiven Maßnahmen und Bauaufgaben nach RBBau im zugeordneten Bereich
- Erhalt der eigenen Fachkunde sowie die Bereitschaft, durch Fortbildungen weitere fachliche Befähigungen zu erlangen
Was erwarten wir?
Qualifikation:
- Abgeschlossenes technisches Hochschulstudium (Dipl.-Ing. [FH]/Bachelor) in den Fachbereichen Gebäude-, Elektro-, Versorgungstechnik oder in vergleichbarer Fachrichtung bzw. abgeschlossene Ausbildung als Staatl. gepr. anerkannte/r Techniker/in im einschlägigen Bereich mit entsprechenden praktischen Erfahrungen
Fachkompetenzen:
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich technisches Gebäudemanagement/technisches Facility Management wünschenswert
- Kenntnisse einschlägiger Vorschriften, u. a. der GEFMA, AMEV, DIN, RBBAU, HOAI, VOB, VOL, Kenntnisse über Richtlinien und Verordnungen (DIN, VDE, Technische Regelwerke, BetrSichV), gesetzliche Vorgaben im Zusammenhang mit der Bauunterhaltsverpflichtung und der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten
- IT‑Anwenderkenntnisse für Word und Excel, SAP‑Kenntnisse sind wünschenswert
- Grundlegende betriebs- und immobilienwirtschaftliche Kenntnisse
Weiteres:
- Gründliche und sorgfältige Arbeitsweise bei hoher Zuverlässigkeit
- Gutes Organisationsgeschick, Befähigung zum wirtschaftlichen Denken und Handeln
- Fähigkeit, sich in wechselnde Aufgabenfelder einzuarbeiten
- Gute Auffassungsgabe
- Eigeninitiative und Fähigkeit zum kreativen und konzeptionellen Arbeiten
- Fähigkeit, auch bei erhöhtem Arbeitsaufkommen selbstständig, gründlich und zielorientiert zu arbeiten
- Gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
- Kunden‑/Adressatenorientiertes Verhalten, ausgeprägtes und zielorientiertes Verhandlungsgeschick
- Fähigkeit zum teamorientierten Handeln, Kritikfähigkeit, Sozialkompetenz
- Gutes Urteilsvermögen, verbunden mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen
- Bereitschaft zur erweiterten Sicherheitsüberprüfung gem. § 9 SÜG (Sicherheitsüberprüfungsgesetz)
Besonderer Hinweis:
Voraussetzung für die Stellenbesetzung ist die erfolgreiche erweiterte Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG), in die ggf. auch der/die Ehe-/ Lebenspartner/in einbezogen wird. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich im Vorfeld Ihrer Bewerbung bspw. über das Bundesamt für Verfassungsschutz (www.verfassungsschutz.de).
Was bieten wir?
- Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit allen Vorteilen einer großen öffentlichen Arbeitgeberin
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Arbeitszeitgestaltung
- Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung aus dem Bestand der Wohnungsfürsorge des Bundes
- Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche Fortbildungsangebote
- Betriebliche Altersversorgung
- Jahressonderzahlung nach den geltenden tariflichen Bestimmungen
- 30 Tage Urlaub
- Kurse zur Gesundheitsförderung sowie Vorsorgemaßnahmen
- Verkehrsgünstige Lage mit dem ÖPNV
- Zuschuss zum DeutschlandJobTicket (DJT)
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online bis zum 14. Juni 2026 über die zentrale Bewerbungsplattform INTERAMT unter der Stellen‑ID 1434188.
Haben Sie noch Fragen?
Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Sturmat unter der Telefonnummer +49 170 4888435 oder per E‑Mail (bewerbung-berlin@bundesimmobilien.de) gerne zur Verfügung.
Bei Fragen zum Aufgabenbereich wenden Sie sich bitte an Herrn Laube unter der Telefonnummer +49 162 4320764.
Weitere Informationen finden Sie auch unter https://karriere.bundesimmobilien.de.
Hinweise zum Datenschutz und zur Speicherung Ihrer Daten nach DSGVO im Zuge Ihrer Bewerbung bei der BImA finden Sie unter https://www.bundesimmobilien.de/datenschutz.
Hinweise:
Die Arbeitsplätze in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird für den jeweiligen Arbeitsplatz geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten (insbesondere Anforderungen des Arbeitsplatzes, gewünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.
Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Bei gleicher Eignung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungsgesetz vorrangig berücksichtigt. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen und stellen diese bei gleicher Eignung bevorzugt ein.
Sofern Sie im Ausland einen Hochschulabschluss erlangt haben, fügen Sie bitte Ihren Bewerbungsunterlagen einen Nachweis über die Gleichwertigkeit des Abschlusses bei. Informationen zur Anerkennung internationaler Abschlüsse finden Sie bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB).
Sofern nicht die geforderte Qualifikation vorliegt, kann ggf. die Eingruppierung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 6 TVöD i.V.m. § 12 Abs. 2 TV EntgO Bund eine Entgeltgruppe niedriger sein.
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben darf keine neuen Beamtenverhältnisse begründen. Die Übernahme von auf Lebenszeit verbeamteten Personen (statusgleich oder nächstniedrigere Besoldungsgruppe, aber ohne Laufbahnwechsel) ist mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) möglich.