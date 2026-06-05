Stellenbeschreibung
Unsere Serviceteams am Standort Berlin bewirtschaften jeweils einen Bestand von rund 1.300 Wohneinheiten.
Als Ansprechperson für unsere Mieterinnen und Mieter sowie unsere Rahmenvertragsfirmen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen:
Mitarbeiterin / Mitarbeiter im Baumanagement (w/m/d)
(Entgeltgruppe 9a TVöD Bund / Besoldungsgruppe A 9m BBesG, Kennung: OSWO101131, Stellen‑ID 1449524)
Die Einstellung erfolgt unbefristet.
© Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) – Anstalt des öffentlichen Rechts – ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Das Spektrum reicht von Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien über militärische und ehemals militärische Flächen bis hin zu forst- und landwirtschaftlichen Arealen. Seit dem 1. September 2020 übernimmt die BImA mit ihrer seinerzeit eigens gegründeten Sparte Wohnen die Bewirtschaftung und die Entwicklung ihrer rund 40.000 Wohnungen wieder vollständig selbst. Verwaltet wird strategisch bedeutsamer Streubesitz ebenso wie große Wohnquartiere in gefestigten städtebaulichen Lagen. Die Sparte kümmert sich – mit der Wohnungsfürsorge – um dienstortnahen und bezahlbaren Wohnraum für die Bediensteten des Bundes, insbesondere in angespannten Wohnungsmärkten in wirtschaftsstarken Regionen und Großstädten. Neben dem aktuellen Fokus auf Modernisierung und Instandsetzung steht die Sparte Wohnen für eine nachhaltige Quartiersentwicklung und hat damit auch die Themen des demographischen Umbruchs, der Digitalisierung und des Klimawandels fest im Blick. Die Sparte gliedert sich organisatorisch in vier Regionalbereiche, acht Kundencenter und 29 Serviceteams.
Dafür brauchen wir Sie! Machen Sie mit uns BImA!
Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
- Bauliche Unterhaltung des Wohnungsbestandes in Zusammenarbeit mit dem Baumanagement, Hausmeister*innen, Fachhandwerker*innen und externen Fachfirmen
- Koordinierung, Organisation, Überwachung und Abnahme von technischen Wartungs- und Kleinreparaturmaßnahmen sowie zur Mängelbeseitigung
- Kommunikation mit den Mieter*innen und eigenständige Durchführung der erforderlichen Termine vor Ort
- Entgegennahme von Störmeldungen und Reparaturbedarfen von den Mieter*innen und in Abstimmung mit dem Baumanagement
- Veranlassung und Koordination der Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, Vollzugsmeldung an die Mieter*innen in Abstimmung mit dem Baumanagement
- Selbstständige Bearbeitung der Aufträge im kleinen Bauunterhalt
- Mitwirkung bei der Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zur Kommunikation mit den Mieter*innen, z. B. bei Informationen, Terminkoordinierung und Umzugsmanagementaufgaben
- Unterstützung bei der Durchführung von Bauzustandserfassungen
- Mitwirkung bei der Überwachung und Dokumentation der Betreiber- und Verkehrssicherungspflichten im Wohnungsbestand
- Unterstützung des Baumanagements und Mitarbeit bei der Bearbeitung von allgemeinen Angelegenheiten und organisatorischen Aufgaben wie z. B. Zusammenstellung von Unterlagen und Bestandsdaten oder Einholen von Auskünften bei Bauämtern und Planungsbüros
- Mitwirkung bei der Betreuung von Baumaßnahmen
- Rechnungsbearbeitung in Papierform und elektronische Rechnungsbearbeitung
- Professionelles Arbeiten unter Verwendung von SAP und AiBATROS
Was erwarten wir?
Qualifikation:
- Abgeschlossene Berufsausbildung als Immobilienkauffrau/‑mann (w/m/d) oder als Kauffrau/‑mann (w/m/d) in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
Fachkompetenzen:
- Ausgeprägter bautechnischer Sachverstand wünschenswert
- Praktische Erfahrung bei der Modernisierung, Instandhaltung und Sanierung von Immobilien
- Kenntnisse im Vergaberecht, Bauvertragsrecht, grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse
- Gute Anwendungskenntnisse im Bereich der IT‑Standardanwendungen (Microsoft Office)
- Kenntnisse in SAP und AiBATROS wünschenswert oder die Bereitschaft, sich diese kurzfristig anzueignen
Weiteres:
- Gründliche, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Gutes Organisationsgeschick, Befähigung zum wirtschaftlichen Denken und Handeln
- Fähigkeit, sich in wechselnde Aufgabenfelder einzuarbeiten
- Gute Auffassungsgabe
- Eigeninitiative und Fähigkeit zum kreativen und konzeptionellen Arbeiten
- Fähigkeit, auch bei erhöhtem Arbeitsaufkommen selbstständig, zielorientiert und sicher zu arbeiten
- Gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, Kommunikationsfähigkeit
- Kunden‑/adressatenorientiertes Verhalten und zielorientiertes Verhandlungsgeschick
- Fähigkeit zum teamorientierten Handeln, Kritikfähigkeit und Sozialkompetenz
- Gutes Urteilsvermögen, verbunden mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen
- Führerschein der Fahrerlaubnisklasse B/3
- Bereitschaft zum eigenständigen Führen von Dienstkraftfahrzeugen
Was bieten wir?
- Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit allen Vorteilen einer großen öffentlichen Arbeitgeberin
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Arbeitszeitgestaltung
- Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung aus dem Bestand der Wohnungsfürsorge des Bundes
- Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche Fortbildungsangebote
- Betriebliche Altersversorgung
- Jahressonderzahlung nach den geltenden tariflichen Bestimmungen
- 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr
- Kurse zur Gesundheitsförderung sowie Vorsorgemaßnahmen
- Verkehrsgünstige Lage mit dem ÖPNV
- Zuschuss zum DeutschlandJobTicket (DJT)
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online bis zum 30. Juni 2026 über die zentrale Bewerbungsplattform INTERAMT unter der Stellen‑ID 1449524.
Haben Sie noch Fragen?
Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Sturmat unter der Telefonnummer +49 228 8484‑3758 oder per E‑Mail (bewerbung-berlin@bundesimmobilien.de) gerne zur Verfügung.
Bei Fragen zum Aufgabenbereich wenden Sie sich bitte an Herrn Hartok unter der Telefonnummer +49 228 8484‑7187.
Weitere Informationen finden Sie auch unter https://karriere.bundesimmobilien.de.
Hinweise zum Datenschutz und zur Speicherung Ihrer Daten nach DSGVO im Zuge Ihrer Bewerbung bei der BImA finden Sie unter https://www.bundesimmobilien.de/datenschutz.
Hinweise:
Die Arbeitsplätze in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird für den jeweiligen Arbeitsplatz geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten (insbesondere Anforderungen des Arbeitsplatzes, gewünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.
Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Bei gleicher Eignung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungsgesetz vorrangig berücksichtigt. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen und stellen diese bei gleicher Eignung bevorzugt ein.
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben darf keine neuen Beamtenverhältnisse begründen. Die Übernahme von auf Lebenszeit verbeamteten Personen (statusgleich oder nächstniedrigere Besoldungsgruppe, aber ohne Laufbahnwechsel) ist mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) möglich.