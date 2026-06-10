Stellenbeschreibung
Die Direktion Berlin sucht für den Geschäftsbereich Portfoliomanagement am Arbeitsort Berlin eine/einen:
Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter in der Wohnraumentwicklung (w/m/d)
(Entgeltgruppe 11 TVöD Bund / Besoldungsgruppe A 11 BBesG, Kennung: BEPM1207, Stellen‑ID 1449490)
Die Einstellung erfolgt zum 1. November 2026 auf unbestimmte Zeit (unbefristetes Arbeitsverhältnis).
© Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
- Eigenverantwortliche Bearbeitung bzw. Unterstützung der Projektleitung bei der Steuerung der Prozessabläufe eines Bauprojektes in den Leistungsphasen 1 bis 9 der HOAI bzw. Steuerung externer Fachplaner:innen für den Bereich Tiefbau bei Neubau-, Sanierungs- und Infrastrukturmaßnahmen
- Unterstützung bei der Auswahl und Beauftragung freiberuflich Tätiger
- Unterstützung bei der Abstimmung mit Genehmigungsbehörden und Unterstützung bei der Schaffung erforderlicher Baurechte
- Unterstützung bei der Formulierung von Anforderungen, Bestandserfassung und Erstellung von Plangrundlagen, Zeitplanungen und Zielen
- Erstellen von Leistungsbeschreibungen, Ausschreibungen und Entscheidungsvorlagen
- Erstellen/Mitwirken bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Mitwirkung bei der laufenden Budgetkontrolle, einschließlich Überwachung der Projektkosten
- Unterstützung bei Abstimmungen mit sämtlichen Netzversorgern und vertraglichen Abwicklungen
- Vorbereitung und Begleitung von Ausschreibungen und Vergaben Vorbereitung von/Unterstützung bei Vergabeentscheidungen
- Unterstützung bei der Steuerung des Bauablaufs, Sicherstellung der Projektziele, Einhaltung von Kosten, Terminen und Qualitäten
- Unterstützung bei der Wahrnehmung der Bauherrinfunktion und Koordination aller Projektbeteiligten
- Durchführung/Unterstützung von Planungs- und Baubesprechungen sowie Betreuung des Mängelmanagements
- Betreuung und Kontrolle/Unterstützung des Nachtragsmanagements
- Unterstützung bei der baufachlichen Abnahme aller Leistungen der Projekte, Feststellung von Mängeln und deren Behebung, Feststellung ausstehender Restleistungen nach Fertigstellung und Kontrolle der Ausführung dieser Leistungen
- Unterstützung bei der Übergabe des fertiggestellten Werks an die Sparte Wohnen oder Dritte
- Unterstützung bei der Bearbeitung und Entscheidung von baufachlichen Einzelfragen von besonderer Bedeutung
- Baufachliche Stellungnahmen und fachtechnische Prüfung von Verträgen, Angeboten und Rechnungen
- regelmäßige Berichterstattung an die Zentrale
Was erwarten wir?
Qualifikation:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom [FH] oder Bachelor) der Fachrichtungen Architektur mit dem Schwerpunkt Tiefbau, Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Tiefbau oder vergleichbare Studiengänge
Fachkompetenzen:
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Projektentwicklung von Erschließungs- und Wohnungsbaumaßnahmen, z. B. im Bereich von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen insbesondere bei der Planung, Vergabe, Durchführung und Steuerung von Erschließungs- und Hochbauprojekten
- Praktische Erfahrungen in der Tätigkeit als Bauingenieur:in/Architekt:in, insbesondere in der Bauüberwachung im Zusammenwirken mit öffentlichen/privaten Versorgungsnetzbetreibern und kommunalen Tiefbauämtern
- Sehr gute Kenntnisse aller einschlägigen bautechnischen und öffentlich-rechtlichen Vorschriften, Normen und Ausführungsregeln für Tiefbau, Erschließungsanlagen und im Hochbau/Wohngebäude (z. B. HOAI, VOB, VOL/B, VHB, UVgO, VgV, BauOBln, BbgBO, BauGB, BauNVO, DIN, BFR GBestand, WHG, BBodSchG) sowie der Anforderungen an nachhaltiges Bauen und des GEG
- Kenntnisse und Fähigkeiten zur selbständigen Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Sehr gute IT‑Anwenderkenntnisse (z. B. Microsoft Office – Word, Excel, Outlook und Microsoft Project) sowie ggf. weitere branchenspezifische Software
Weiteres:
- Gründliche und sorgfältige Arbeitsweise bei hoher Zuverlässigkeit
- Gutes Organisationsgeschick, Befähigung zum wirtschaftlichen Denken und Handeln
- Fähigkeit, sich in wechselnde Aufgabenfelder einzuarbeiten
- Gute Auffassungsgabe
- Eigeninitiative und Fähigkeit zum kreativen und konzeptionellen Arbeiten
- Fähigkeit, auch bei erhöhtem Arbeitsaufkommen selbstständig, gründlich und zielorientiert zu arbeiten
- Gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
- Kunden‑/adressatenorientiertes Verhalten, ausgeprägtes und zielorientiertes Verhandlungsgeschick
- Fähigkeit zum teamorientierten Handeln, Kritikfähigkeit, Sozialkompetenz
- Gutes Urteilsvermögen, verbunden mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen
Was bieten wir?
- Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit allen Vorteilen einer großen öffentlichen Arbeitgeberin
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Arbeitszeitgestaltung
- Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung aus dem Bestand der Wohnungsfürsorge des Bundes
- Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche Fortbildungsangebote
- Betriebliche Altersversorgung
- Jahressonderzahlung nach den geltenden tariflichen Bestimmungen
- 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr
- Kurse zur Gesundheitsförderung sowie Vorsorgemaßnahmen
- Verkehrsgünstige Lage mit dem ÖPNV
- Zuschuss zum DeutschlandJobTicket (DJT)
- In Abhängigkeit von der Bewerbungslage kann eine übertarifliche Vorweggewährung von Stufen sowie eine zusätzliche befristete Fachkräftezulage in Betracht kommen
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online bis zum 02. Juli 2026 über die zentrale Bewerbungsplattform INTERAMT unter der Stellen‑ID 1449490.
Haben Sie noch Fragen?
Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Sturmat unter der Telefonnummer +49 228 8484‑3758 oder per E‑Mail (bewerbung-berlin@bundesimmobilien.de) gerne zur Verfügung.
Bei Fragen zum Aufgabenbereich wenden Sie sich bitte an Frau Hummel unter der Telefonnummer +49 228 8484‑4392.
Weitere Informationen finden Sie auch unter https://karriere.bundesimmobilien.de.
Hinweise zum Datenschutz und zur Speicherung Ihrer Daten nach DSGVO im Zuge Ihrer Bewerbung bei der BImA finden Sie unter https://www.bundesimmobilien.de/datenschutz.
Hinweise:
Die Arbeitsplätze in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird für den jeweiligen Arbeitsplatz geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten (insbesondere Anforderungen des Arbeitsplatzes, gewünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.
Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Bei gleicher Eignung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungsgesetz vorrangig berücksichtigt. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen und stellen diese bei gleicher Eignung bevorzugt ein.
Sofern Sie im Ausland einen Hochschulabschluss erlangt haben, fügen Sie bitte Ihren Bewerbungsunterlagen einen Nachweis über die Gleichwertigkeit des Abschlusses bei. Informationen zur Anerkennung internationaler Abschlüsse finden Sie bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB).
Sofern nicht die geforderte Qualifikation vorliegt, kann ggf. die Eingruppierung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 6 TVöD i. V. m. § 12 Abs. 2 TV EntgO Bund eine Entgeltgruppe niedriger sein.
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben darf keine neuen Beamtenverhältnisse begründen. Die Übernahme von auf Lebenszeit verbeamteten Personen (statusgleich oder nächstniedrigere Besoldungsgruppe, aber ohne Laufbahnwechsel) ist mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) möglich.