Stellenbeschreibung

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Die Direktion Berlin sucht für den Geschäftsbereich Portfolio­management am Arbeitsort Berlin eine/einen:

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter in der Wohnraum­entwicklung (w/m/d)

(Entgeltgruppe 11 TVöD Bund / Besoldungsgruppe A 11 BBesG, Kennung: BEPM1207, Stellen‑ID 1449490)

Die Einstellung erfolgt zum 1. November 2026 auf unbestimmte Zeit (unbefristetes Arbeitsverhältnis).


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© Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?

Baufachliche Begleitung der Projekt­leitung bei Neu-, Um- und Erweiterungs­bauten hier: Koordinierung von Tiefbau­maßnahmen im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau des Bundes mit anspruchsvollen technischen, wirtschaftlichen und baurechtlichen Anforderungen, u. a.
  • Eigenverantwortliche Bearbeitung bzw. Unterstützung der Projekt­leitung bei der Steuerung der Prozess­abläufe eines Bauprojektes in den Leistungs­phasen 1 bis 9 der HOAI bzw. Steuerung externer Fachplaner:innen für den Bereich Tiefbau bei Neubau-, Sanierungs- und Infrastruktur­maßnahmen
  • Unterstützung bei der Auswahl und Beauftragung freiberuflich Tätiger
  • Unterstützung bei der Abstimmung mit Genehmigungs­behörden und Unterstützung bei der Schaffung erforderlicher Baurechte
  • Unterstützung bei der Formulierung von Anforderungen, Bestands­erfassung und Erstellung von Plangrundlagen, Zeitplanungen und Zielen
  • Erstellen von Leistungs­beschreibungen, Ausschreibungen und Entscheidungs­vorlagen
  • Erstellen/​Mitwirken bei Wirtschaftlichkeits­untersuchungen
  • Mitwirkung bei der laufenden Budget­kontrolle, einschließlich Überwachung der Projekt­kosten
  • Unterstützung bei Abstimmungen mit sämtlichen Netzversorgern und vertraglichen Abwicklungen
  • Vorbereitung und Begleitung von Ausschreibungen und Vergaben Vorbereitung von/​Unterstützung bei Vergabe­entscheidungen
  • Unterstützung bei der Steuerung des Bauablaufs, Sicherstellung der Projekt­ziele, Einhaltung von Kosten, Terminen und Qualitäten
  • Unterstützung bei der Wahrnehmung der Bauherrin­funktion und Koordination aller Projekt­beteiligten
  • Durchführung/​Unterstützung von Planungs- und Baubesprechungen sowie Betreuung des Mängel­managements
  • Betreuung und Kontrolle/​Unterstützung des Nachtrags­managements
  • Unterstützung bei der baufachlichen Abnahme aller Leistungen der Projekte, Feststellung von Mängeln und deren Behebung, Feststellung ausstehender Restleistungen nach Fertigstellung und Kontrolle der Ausführung dieser Leistungen
  • Unterstützung bei der Übergabe des fertiggestellten Werks an die Sparte Wohnen oder Dritte
  • Unterstützung bei der Bearbeitung und Entscheidung von baufachlichen Einzelfragen von besonderer Bedeutung
  • Baufachliche Stellungnahmen und fachtechnische Prüfung von Verträgen, Angeboten und Rechnungen
  • regelmäßige Bericht­erstattung an die Zentrale

Was erwarten wir?

Qualifikation:

  • Abgeschlossenes Hochschul­studium (Diplom [FH] oder Bachelor) der Fachrichtungen Architektur mit dem Schwerpunkt Tiefbau, Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Tiefbau oder vergleichbare Studiengänge

Fachkompetenzen:

  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Projekt­entwicklung von Erschließungs- und Wohnungs­baumaßnahmen, z. B. im Bereich von Neu-, Umbau- und Erweiterungs­maßnahmen insbesondere bei der Planung, Vergabe, Durchführung und Steuerung von Erschließungs- und Hochbau­projekten
  • Praktische Erfahrungen in der Tätigkeit als Bauingenieur:in/​Architekt:in, insbesondere in der Bauüberwachung im Zusammenwirken mit öffentlichen/​privaten Versorgungs­netzbetreibern und kommunalen Tiefbau­ämtern
  • Sehr gute Kenntnisse aller einschlägigen bautechnischen und öffentlich-rechtlichen Vorschriften, Normen und Ausführungs­regeln für Tiefbau, Erschließungs­anlagen und im Hochbau/​Wohngebäude (z. B. HOAI, VOB, VOL/B, VHB, UVgO, VgV, BauOBln, BbgBO, BauGB, BauNVO, DIN, BFR GBestand, WHG, BBodSchG) sowie der Anforderungen an nachhaltiges Bauen und des GEG
  • Kenntnisse und Fähigkeiten zur selbständigen Durchführung von Wirtschaftlichkeits­berechnungen
  • Sehr gute IT‑Anwender­kenntnisse (z. B. Microsoft Office – Word, Excel, Outlook und Microsoft Project) sowie ggf. weitere branchen­spezifische Software

Weiteres:

  • Gründliche und sorgfältige Arbeitsweise bei hoher Zuverlässigkeit
  • Gutes Organisationsgeschick, Befähigung zum wirtschaftlichen Denken und Handeln
  • Fähigkeit, sich in wechselnde Aufgaben­felder einzuarbeiten
  • Gute Auffassungsgabe
  • Eigeninitiative und Fähigkeit zum kreativen und konzeptionellen Arbeiten
  • Fähigkeit, auch bei erhöhtem Arbeitsaufkommen selbstständig, gründlich und zielorientiert zu arbeiten
  • Gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
  • Kunden‑​/adressaten­orientiertes Verhalten, ausgeprägtes und zielorientiertes Verhandlungs­geschick
  • Fähigkeit zum teamorientierten Handeln, Kritikfähigkeit, Sozialkompetenz
  • Gutes Urteilsvermögen, verbunden mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen

Was bieten wir?

  • Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit allen Vorteilen einer großen öffentlichen Arbeitgeberin
  • Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Arbeitszeit­gestaltung
  • Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung aus dem Bestand der Wohnungs­fürsorge des Bundes
  • Berufliche Entwicklungs­möglichkeiten sowie umfangreiche Fortbildungs­angebote
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Jahressonderzahlung nach den geltenden tariflichen Bestimmungen
  • 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr
  • Kurse zur Gesundheits­förderung sowie Vorsorge­maßnahmen
  • Verkehrsgünstige Lage mit dem ÖPNV
  • Zuschuss zum DeutschlandJobTicket (DJT)
  • In Abhängigkeit von der Bewerbungslage kann eine übertarifliche Vorweg­gewährung von Stufen sowie eine zusätzliche befristete Fachkräfte­zulage in Betracht kommen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich online bis zum 02. Juli 2026 über die zentrale Bewerbungs­plattform INTERAMT unter der Stellen‑ID 1449490.

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Haben Sie noch Fragen?

Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Sturmat unter der Telefonnummer +49 228 8484‑3758 oder per E‑Mail (bewerbung-berlin@bundesimmobilien.de) gerne zur Verfügung.

Bei Fragen zum Aufgabenbereich wenden Sie sich bitte an Frau Hummel unter der Telefonnummer +49 228 8484‑4392.

Weitere Informationen finden Sie auch unter https://karriere.bundesimmobilien.de.

Hinweise zum Datenschutz und zur Speicherung Ihrer Daten nach DSGVO im Zuge Ihrer Bewerbung bei der BImA finden Sie unter https://www.bundesimmobilien.de/datenschutz.

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