Stellenbeschreibung
Senior Objekt Manager:in (m/w/d) mit
Schwerpunkt Kältetechnik – mit Gehaltsangabe
Bei Covestro gestalten wir die Zukunft der Industrie mit innovativen Materialien und Lösungen. Unser Erfolg basiert auf dem Engagement unserer Mitarbeitenden, die mit Leidenschaft und Expertise die Herausforderungen von morgen angehen. Für unseren Standort in der Region Niederrhein suchen wir eine fachkundige Persönlichkeit, die mit technischem Know-how und organisatorischem Geschick unsere Objekte betreut.
Die Stelle wird mit der Entgeltgruppe E12 gemäß Bundesentgelttarifvertrag für die Chemieindustrie vergütet. Neben unseren vielfältigen Benefits erwartet Sie bei einer Vollzeitbeschäftigung eine attraktive Einstiegsvergütung zwischen 5.426,00 € brutto/Monat und 6.400,00 € brutto/Monat, eines variablen Anteils sowie Urlaubsgeld und Jahresleistung. Die Einstiegsvergütung richtet sich nach Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung.
Ihr abwechslungsreiches Aufgabengebiet umfasst:
- Sie verantworten die Betreuung ausgewählter Objekte an den drei Niederrheinstandorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen und stellen deren effizienten und gesetzeskonformen Betrieb in einem komplexen Chemiepark-Umfeld sicher
- Im Rahmen Ihrer Tätigkeit kommunizieren, organisieren und optimieren Sie Prozesse, um die Sicherheit, Verfügbarkeit und den Werterhalt technischer und baulicher Anlagen jederzeit zu gewährleisten
- Zur Sicherstellung des Betriebes steuern und überwachen Sie externe Dienstleister, erstellen objekt- bzw. gewerkspezifische Leistungsbeschreibungen und bewerten Kostenschätzungen in enger Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen
- Als direkte Ansprechperson für interne und externe Objekt- bzw. Flächennutzer definieren Sie notwendige Services, prüfen deren Umsetzung und beantworten komplexe Nutzeranfragen fachgerecht
- Bei Bauprojekten wirken Sie aktiv mit und fungieren als wichtige Schnittstelle zu benachbarten Betrieben
- Verantwortungsvoll nehmen Sie an der Kosten-, Aufwands- und Budgetplanung teil und nutzen dabei Ihre vertieften Fachkenntnisse der zugehörigen Prozesse und IT-Systeme
Mit diesem Profil überzeugen Sie uns:
- Sie verfügen über einen Abschluss als Meister:in (m/w/d) bzw. Techniker:in (m/w/d) mit umfangreichen Kenntnissen im Bereich Kälte- und Klimasystemtechnik
- Mehrjährige Berufserfahrung sowie sehr gute Kenntnisse aller gesetzlichen und behördlichen Anforderungen sowie der Prozesse in verschiedenen Fachbereichen zeichnen Sie aus
- Sie besitzen ausgeprägte Kenntnisse in gängigen EDV-, CAFM- und IT-Systemen wie SAP-PM, Planon, MS-Projekt und SharePoint
- Ein tiefes Verständnis für technische und infrastrukturelle Anlagen sowie Erfahrung im Umgang mit Service-Dienstleistern und in der prozessorientierten Umsetzung klar definierter Vorgaben gehören zu Ihren Stärken
- Ein hohes Maß an Budget- und Kostenbewusstsein sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte im Reporting komprimiert darzustellen, runden Ihr Profil ab
- Selbstständiges, lösungsorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten ist für Sie selbstverständlich
- Mit Ihren sehr guten Kommunikationsfähigkeiten und Ihrem kunden- und serviceorientierten Auftreten überzeugen Sie im täglichen Umgang mit diversen Ansprechpartnern
Diese Position ist auf zwei Jahre befristet.
Diese Position ist grundsätzlich in Vollzeit zu besetzen. Du möchtest in Teilzeit arbeiten? Bewirb dich auch in diesem Fall gerne unter Angabe der gewünschten Prozentzahl.
Für erste Fragen zum Bewerbungsprozess steht Ihnen Laura Popp (laura.popp@covestro.com) gerne zur Verfügung.
Bitte verwende diese E-Mail-Adresse nicht, um deine Bewerbung oder deinen Lebenslauf zu senden. Um dich zu bewerben, klicke bitte auf die Schaltfläche „Bewerben“. Per E-Mail eingesandte Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.
Deutschland
Standort
Leverkusen-Köln
Referenzcode
JR-2025-01958
Covestro begrüßt Bewerbungen aller Menschen ungeachtet von ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, Weltanschauung, Geschlecht, Alter, Behinderung, Aussehen und/oder sexueller Identität. Wir bekennen uns zu dem Grundsatz, alle Bewerberinnen und Bewerber fair zu behandeln und Benachteiligungen zu vermeiden.