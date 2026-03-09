Das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY mit mehr als 2900 Mitarbeiter:innen an den Standorten Hamburg und Zeuthen zählt zu den weltweit führenden Forschungszentren. Im Mittelpunkt der Forschung steht die Entschlüsselung der Struktur und Funktion von Materie, von den kleinsten Teilchen des Universums bis hin zu den Bausteinen des Lebens. Damit trägt DESY zur Lösung der großen Fragen und drängenden Heraus­forderungen von Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft bei. Mit hochmoderner Forschungs­infrastruktur, interdisziplinär angelegten Forschungs-Plattformen und internationalen Vernetzungen verfügt DESY über ein hochattraktives Arbeitsumfeld im wissenschaftlichen, technischen und administrativen Bereich sowie für die Ausbildung von hochqualifiziertem Nachwuchs.

Die Abteilung V1 ist für die Organisation und allgemeine Dienstleistungen auf dem Forschungscampus Bahrenfeld zuständig und stellt am DESY einen der größeren internen Dienstleister dar. Zu den Aufgaben von V1 gehören unter anderem die Bewirtschaftung der DESY-Gästehäuser, die Administration der DESY-Kantine, die Unterhalts- und Reinraumreinigung, das Key-Account-Management, die Administration der Mobiltelefonie, die Abrechnung von Instituten auf dem Campus, das International Office, die Campus­bewachung, das infrastrukturelle FM, die Grünpflege, die Kopierzentrale und die Poststelle und noch viele andere Tätigkeiten.