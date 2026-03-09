Stellenbeschreibung
Für den Standort Hamburg suchen wir:
Verwaltungsangestellte als Projektkoordinatorin (w/m/d) im Facility Management (Elternzeitvertretung)
Entgeltgruppe 10 | Befristet: 30.09.2027 | Start: 01.10.2026 | ID: VMA013/2026 | Bewerbungsschluss: 01.04.2026 | Vollzeit/Teilzeit | Mobile Arbeit möglich
Das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY mit mehr als 2900 Mitarbeiter:innen an den Standorten Hamburg und Zeuthen zählt zu den weltweit führenden Forschungszentren. Im Mittelpunkt der Forschung steht die Entschlüsselung der Struktur und Funktion von Materie, von den kleinsten Teilchen des Universums bis hin zu den Bausteinen des Lebens. Damit trägt DESY zur Lösung der großen Fragen und drängenden Herausforderungen von Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft bei. Mit hochmoderner Forschungsinfrastruktur, interdisziplinär angelegten Forschungs-Plattformen und internationalen Vernetzungen verfügt DESY über ein hochattraktives Arbeitsumfeld im wissenschaftlichen, technischen und administrativen Bereich sowie für die Ausbildung von hochqualifiziertem Nachwuchs.
Die Abteilung V1 ist für die Organisation und allgemeine Dienstleistungen auf dem Forschungscampus Bahrenfeld zuständig und stellt am DESY einen der größeren internen Dienstleister dar. Zu den Aufgaben von V1 gehören unter anderem die Bewirtschaftung der DESY-Gästehäuser, die Administration der DESY-Kantine, die Unterhalts- und Reinraumreinigung, das Key-Account-Management, die Administration der Mobiltelefonie, die Abrechnung von Instituten auf dem Campus, das International Office, die Campusbewachung, das infrastrukturelle FM, die Grünpflege, die Kopierzentrale und die Poststelle und noch viele andere Tätigkeiten.
Wofür wir Ihre Unterstützung benötigen:
Als Schnittstelle zwischen DESY als Errichterin und Betreiberin von durch Dritten genutzter Gebäude auf dem Campus Bahrenfeld sowie als Verbindungsstelle bei partnerübergreifenden Bau- oder Erweiterungsprojekten fungieren und Projekte koordinieren. Dazu gehört insbesondere:
- Abgeschlossene Hochschulbildung in Betriebswirtschaft oder Facility Management oder Bachelor of Engineering oder gleichwertige Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
- Kenntnisse von Verantwortlichkeiten und Rollen im Betrieb von komplexen Gebäuden, insbesondere Forschungsgebäuden
- Fachkenntnisse im infrastrukturellen und/oder technischen Facility Management und in der Vertragsgestaltung
- Gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse
- Praktische Erfahrungen im Projekt- und/oder Partnermanagement
- Ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick in Projekten mit vielen Beteiligten
- Organisationsstärke, Erfahrungen in Prozessoptimierung
- Lösungsorientierte Durchsetzungsfähigkeit
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was uns auszeichnet:
Freuen Sie sich auf ein einzigartiges Arbeitsumfeld auf unserem internationalen Forschungscampus. Wir legen großen Wert auf ein wertschätzendes Miteinander und das Wohlbefinden unserer DESYanerinnen und DESYaner. Die Gleichstellung aller Menschen ist uns ein wichtiges Anliegen. Für eine bessere Vereinbarkeit von beruflichem und privatem Leben bietet DESY flexible Arbeitszeiten, variable Teilzeit, Job-Sharing-Modelle und die Teilnahme an Mobiler Arbeit (bis zu 50 %). Sie profitieren von unserer familienfreundlichen und kollegialen Atmosphäre, unserem etablierten Gesundheitsmanagement sowie unserer betrieblichen Altersvorsorge. Als öffentlich finanzierter Arbeitgeber bieten wir Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz und unterstützen Ihre individuelle Entwicklung mit unseren umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangeboten. Die Vergütung erfolgt nach den Regelungen des TV‑AVH. DESY bietet seinen Beschäftigten an beiden Standorten einen Arbeitgeberzuschuss zum Jobticket (Deutschland-Ticket).
Was Sie auszeichnet:
Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gern Riccardo Lami unter +49 40 8998‑3380
(riccardo.lami@desy.de).
Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevante Zeugnisse) ein.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal:
DESY fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Die berufliche Entwicklung von Frauen ist uns besonders wichtig und deshalb bitten wir Frauen nachdrücklich, sich um die zu besetzende Stelle zu bewerben.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
(sbv.desy.de)
Weiterführende Informationen finden Sie unter:
https://www.desy.de/karriere
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Personalabteilung | Notkestraße 85 | 22607 Hamburg
Telefon: +49 40 8998-3392