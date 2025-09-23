Technische/r Objektbetreuer/in (m/w/d)

Mieterkontakt und Mieterbetreuung

Technische Betreuung von Gewerbeimmobilien, Verwaltungs-, Logistik- und Sondergebäuden

Objektverwaltung in PIT FM

Erstellen von Budgetplänen

Ausschreibung und Vergabe von Dienstleistungen, Wartungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsleistungen sowie fachliche Kontrolle und Abnahme

Objektübergabe und -rücknahme bei Mieterwechsel

Sicherstellen und überwachen der fristgerechten Durchführung von Wartungen und Prüfungen

Qualitätssicherung

Unser Team wächst kontinuierlich weiter. Verstärken Sie uns an den Standortenals

Ihr Profil

Technische Ausbildung oder Studium zum Facility Manager / Gebäudetechniker (m/w/d)

Sicheres Auftreten, selbständige und strukturierte Arbeitsweise

Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung gepaart mit Verhandlungsgeschick

Teamfähigkeit und Flexibilität

Führerschein Klasse B

Fließende Deutschkenntnisse

Unser Angebot für Sie