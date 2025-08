Du leitest die Gruppe infrastrukturelles Facility Management am Standort Braunschweig disziplinarisch und fachlich. Zu deinen Aufgaben gehören das Bereitstellen der am Bedarf ausgerichteten Infrastruktur, deren Verwaltung, Optimierung sowie die Gewährleistung von Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit unter Einsatz effizienter Informations- und Kommunikationstechniken. Du bist für die Ausgestaltung der Anforderungen des Kerngeschäfts an die Infrastruktursysteme verantwortlich, welche auf den Bedarfen der Institute und Einrichtungen des Standortes fußen und wirkst darüber hinaus bei der Definition der Anforderungen im strategischen Prozess mit.

Deine Aufgaben

Personelle und fachliche Führung:

Entscheidung über die Ausgestaltung der Organisation, der Strukturierung aller Arbeitsabläufe und Entwicklung von Arbeitsmethoden, Bereitstellen von Arbeitsmitteln sowie die Weiterentwicklung des Arbeitsgebiets

Planung und Koordinierung des Kapazitätseinsatzes einschließlich Führen von Bewerbungsgesprächen sowie Personalentwicklungsplanung

Zu den Fachaufgaben gehören u. a.: