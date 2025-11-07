Stellenbeschreibung
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine
Teamleitung Facility Management (m/w/d) für die Zentralen Dienste Bonn der Abteilung Finanzen und Organisation in Bonn
Das sind Ihre Aufgaben:
- Leitung des Teams Hausverwaltung
- Sicherstellung und Aufrechterhaltung des Betriebs, der Verfügbarkeit und der Betriebssicherheit aller techni-schen Anlagen der FES in Bonn
- Konzeption, Organisation und Steuerung von Bau und Modernisierungsmaßnahmen
- Wahrnehmung aller Betreiberpflichten nach gesetzlichen Vorgaben und internen Regelungen
- Steuerung, Weiterentwicklung und Optimierung von Wartungs- und Instandhaltungsprozessen
- Kontrolle technischer Betriebsabläufe, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation und Aufbau/ Pflege der Betreiberdokumentation in einem CAFM System
- Planung, Koordination und Überwachung externer Dienstleister und Fremdfirmen, Begleitung von Baumaßnahmen im Bestand
- Bewertung von Planungen und Baurechnungen, Mitwirkung bei Ausschreibungen, Vergaben und Markterkundungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen
- Identifikation von Instandsetzungsarbeiten, Einleitung von Maßnahmen bei Schadensfällen und Havarien
- Budget und Investitionsplanung, Mittelbewirtschaftung, Erstellung von Monats-, Jahres- und Statusberichten
- Sicherheitsbeauftragte*r sowie Notfallkoordinator*in im Notfallmanagement für den Standort Bonn (inkl. Rufbereitschaft)
Das bringen Sie mit:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor) in Facility Management, Versorgungstechnik, Elektrotechnik, Gebäudetechnik o. ä.
- Mehrjährige, nachweisbare Erfahrung im technischen Gebäudemanagement; einschlägige Weiterbildungen wünschenswert
- Sehr gute Kenntnisse der bau- und sicherheitsrelevanten Vorschriften (HOAI, RZBau, BauO NRW, VDE, Be-trSichV, VOB/B, GEFMA, DGUV-Vorschriften etc.)
- Mehrjährige Erfahrung in Betrieb, Wartung und Instandhaltung von Gebäudeanlagen; sicherer Umgang mit CAFM und digitalen Ticketsystemen
- Sehr gute EDV-Kenntnisse
- Organisations- und Durchsetzungsvermögen
- Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Hohes Maß an Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
Darauf dürfen Sie sich freuen
- Mobiles Arbeiten: Wir bieten Ihnen ein attraktives Modell des zeit- und ortsflexiblen Arbeitens sowie einen modern ausgestatten Arbeitsplatz. Im Rahmen der Zeiterfassung können Sie ein Arbeitszeitguthaben aufbauen und Ausgleichstage nehmen.
- Vereinbarkeit: Eine gute Vereinbarkeit von Beruf, Privatleben und Familie ist uns wichtig. Daher bieten wir unseren Kolleg*innen Flexibilität bei der Arbeitszeit und -ort Gestaltung und verfügen über weitere Leistungen für Eltern.
- Kollegiales Miteinander: Bei uns erwartet Sie eine offene Arbeitsatmosphäre und ein kollegiales Miteinander mit engagierten Kolleg*innen.
- Weiterbildungsmöglichkeiten: Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Angebot hausinterner Fort- und Weiterbildungen.
- Umfassende soziale Leistungen: Wir bezuschussen Ihr Jobticket, verfügen über Angebote des Gesundheitsmanagements und bieten weitere attraktive soziale Leistungen.
- Ihre Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) Bund bis zur EG 11.
- Die Stelle wird zunächst befristet besetzt.
Kontakt:
- Bitte bewerben Sie sich über unser Portal (Motivationsschreiben, Lebenslauf, relevante Abschlüsse und Zertifikate)
- Stellenbezeichnung: E-09-2025
- Bewerbungsfrist: 21.11.2025
- Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter.
- Schwerbehinderte Bewerber_innen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt behandelt.
Über Friedrich-Ebert-Stiftung
Wir machen soziale Demokratie!
Wir stehen für Werte. Mit der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewegung verbindet uns das Streben nach Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und dem Erhalt des Friedens. Mit unserer Arbeit vernetzen wir Menschen, machen sie fit für Politik und analysieren politische Trends aus progressiver Perspektive - in Deutschland und in über 100 Ländern weltweit.
Wir wollen andere für unsere Werte und Angebote begeistern. Jeden Tag aufs Neue. Daher bestehen unsere Teams aus engagierten und klugen Köpfen, die agil, einander wertschätzend und mit klarem Fokus ihre Aktivitäten umsetzen. Sind Sie dabei?