Stellenbeschreibung
Bad Homburg / Hessen · Unbefristet · Vollzeit · Ab sofort
(Senior) Coordinator Facility Management (m/w/d)
Gestalte den Gebäudebetrieb unserer Dialysezentren – sicher, effizient, zukunftsorientiert.
Standort: Bad Homburg v. d. Höhe
Worum es in dieser Aufgabe wirklich geht
Jeden Tag verlassen sich tausende Patientinnen und Patienten in unseren NephroCare-Zentren darauf, dass die medizinische Versorgung zuverlässig funktioniert. Dazu gehört ein einwandfreier Betrieb der technischen Gebäudeausrüstung – von Raumlufttechnik bis Wasserhygiene.
Genau hier kommst Du ins Spiel.
Du sorgst dafür, dass unsere Standorte technisch sicher, wirtschaftlich betrieben und nachhaltig weiterentwickelt werden. Als Teil des Global Real Estate Teams arbeitest Du in einer modernen Auftraggeberrolle mit professionellen Facility-Management-Dienstleistern – und gestaltest maßgeblich, wie effizient und ressourcenschonend unsere Zentren arbeiten.
- Verantwortung für den technischen und infrastrukturellen Gebäudebetrieb eines bundesweiten Portfolios
- Entwicklung energieeffizienter und prozessverbessernder Lösungen
- Vereinheitlichung technischer Qualitätsstandards
- Einbindung in Real-Estate-, Bau- und Operations-Teams
- Optimierung der Lebenszykluskosten der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA)
- Studium in TGA, Versorgungstechnik oder Facility-Management
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung im technischen Facility-Management oder Objektbetrieb
- Sicherheit in Vergabe, Ausschreibung und Dienstleistersteuerung
- Analytisches Denken, souveränes Auftreten, klare Kommunikation
- Bereitschaft zu deutschlandweiten Dienstreisen
- Gestaltungsspielraum in einer professionellen Auftraggeberrolle
- Breites technisches Spektrum statt kleinteiliger Objektverwaltung
- Portfolioverantwortung, nicht nur ein einzelnes Gebäude
- Relevanz durch direkten Beitrag zur Versorgungssicherheit
- Ein Team, das Struktur, Effizienz und Expertise schätzt
Ihr Kontakt
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Kennziffer R0223834
Karrierelevel:
Berufserfahrene
Einsatzbereich:
Facility Management / Infrastruktur / Architektur
Arbeitsverhältnis:
Vollzeit und unbefristet
Unternehmensbereich:
Fresenius Medical Care
Standort:
Bad Homburg / Hessen
Bewerbungsfrist:
keine – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Weitere Informationen
„Die Fragen, die bei unserer Arbeit an erster Stelle stehen, sind, wie wir am besten auf die Stimme unserer Patientinnen und Patienten hören, ihre Bedürfnisse erkennen und unsere Prozesse darauf ausrichten können. Das ist eine sehr erfüllende Rolle.“
Sandra Löber
Program Manager Medical Sustainability, Fresenius Medical Care
