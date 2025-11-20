Gestalte den Gebäudebetrieb unserer Dialysezentren – sicher, effizient, zukunftsorientiert.

Standort: Bad Homburg v. d. Höhe

Worum es in dieser Aufgabe wirklich geht

Jeden Tag verlassen sich tausende Patientinnen und Patienten in unseren NephroCare-Zentren darauf, dass die medizinische Versorgung zuverlässig funktioniert. Dazu gehört ein einwandfreier Betrieb der technischen Gebäudeausrüstung – von Raumlufttechnik bis Wasserhygiene.

Genau hier kommst Du ins Spiel.

Du sorgst dafür, dass unsere Standorte technisch sicher, wirtschaftlich betrieben und nachhaltig weiterentwickelt werden. Als Teil des Global Real Estate Teams arbeitest Du in einer modernen Auftraggeberrolle mit professionellen Facility-Management-Dienstleistern – und gestaltest maßgeblich, wie effizient und ressourcenschonend unsere Zentren arbeiten.