Stellenbeschreibung

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienst­leistungen für Menschen mit Nieren­erkrankungen. Als globales Gesundheits­unter­nehmen haben wir einen besonderen Auftrag: die best­mögliche Versorgung zu gewährleisten. Helfen Sie uns, die Lebens­qualität einer wachsenden Zahl von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern, und werden Sie ein wichtiger Teil unseres Teams.…+ 

Bad Homburg / Hessen · Unbefristet · Vollzeit · Ab sofort

(Senior) Coordinator Facility Management (m/w/d)

Gestalte den Gebäudebetrieb unserer Dialysezentren – sicher, effizient, zukunftsorientiert.

Standort: Bad Homburg v. d. Höhe

Worum es in dieser Aufgabe wirklich geht
Jeden Tag verlassen sich tausende Patientinnen und Patienten in unseren NephroCare-Zentren darauf, dass die medizinische Versorgung zuverlässig funktioniert. Dazu gehört ein einwandfreier Betrieb der technischen Gebäudeausrüstung – von Raumlufttechnik bis Wasserhygiene.

Genau hier kommst Du ins Spiel.
Du sorgst dafür, dass unsere Standorte technisch sicher, wirtschaftlich betrieben und nachhaltig weiterentwickelt werden. Als Teil des Global Real Estate Teams arbeitest Du in einer modernen Auftraggeberrolle mit professionellen Facility-Management-Dienstleistern – und gestaltest maßgeblich, wie effizient und ressourcenschonend unsere Zentren arbeiten.

  • Verantwortung für den technischen und infrastrukturellen Gebäudebetrieb eines bundesweiten Portfolios
  • Entwicklung energieeffizienter und prozessverbessernder Lösungen
  • Vereinheitlichung technischer Qualitätsstandards
  • Einbindung in Real-Estate-, Bau- und Operations-Teams
  • Optimierung der Lebenszykluskosten der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA)
  • Studium in TGA, Versorgungstechnik oder Facility-Management
  • Mindestens 5 Jahre Erfahrung im technischen Facility-Management oder Objektbetrieb
  • Sicherheit in Vergabe, Ausschreibung und Dienstleistersteuerung
  • Analytisches Denken, souveränes Auftreten, klare Kommunikation
  • Bereitschaft zu deutschlandweiten Dienstreisen
  • Gestaltungsspielraum in einer professionellen Auftraggeberrolle
  • Breites technisches Spektrum statt kleinteiliger Objektverwaltung
  • Portfolioverantwortung, nicht nur ein einzelnes Gebäude
  • Relevanz durch direkten Beitrag zur Versorgungssicherheit
  • Ein Team, das Struktur, Effizienz und Expertise schätzt

Jetzt bewerben

Diesen Job empfehlen

Ihr Kontakt

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Kennziffer R0223834

Karrierelevel:

Berufserfahrene

Einsatzbereich:

Facility Management / Infrastruktur / Architektur

Arbeitsverhältnis:

Vollzeit und unbefristet

Unternehmensbereich:

Fresenius Medical Care

Standort:

Bad Homburg / Hessen

Bewerbungsfrist:

keine – Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Weitere Informationen

Informationen zum Bewerbungsprozess

Unsere Leistungen im Überblick

„Die Fragen, die bei unserer Arbeit an erster Stelle stehen, sind, wie wir am besten auf die Stimme unserer Patientinnen und Patienten hören, ihre Bedürfnisse erkennen und unsere Prozesse darauf ausrichten können. Das ist eine sehr erfüllende Rolle.“

Sandra Löber
Program Manager Medical Sustainability, Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care – Zukunft lebenswert gestalten. Für Patienten. Weltweit. Jeden Tag. Mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Dialyse, zukunftsweisende Forschung, Weltmarktführer bei Dialysetherapien und Dialyseprodukten – dafür steht Fresenius Medical Care.
freseniusmedicalcare.com/de

Offen für Individualität und Vielfalt

Fresenius Medical Care begrüßt Bewerbungen aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion, Behinderung, sexueller Identität und Orientierung oder sonstigen Merkmalen.
Sämtliche Personen­bezeichnungen in dieser Stellen­ausschreibung gelten für alle Geschlechter gleichermaßen (männlich, weiblich, divers).

#karrieremitsinn bei Fresenius

Mehr als 128.000 Menschen auf allen Kontinenten arbeiten bei Fresenius daran, immer bessere Medizin für immer mehr Menschen anzubieten. Bei uns haben Sie die Chance, mit Ihrer Karriere einen Unterschied zu machen – und Teil unserer beeindruckenden Wachstums­geschichte zu werden.

Fresenius Medical Care Deutschland GmbHhttps://www.freseniusmedicalcare.com/dehttps://www.freseniusmedicalcare.com/dehttps://relaxx-files.raven51.de/kcenter-google-postings/kc-18173/logo_google.png

2026-01-18T21:59:59.999ZFULL_TIME

EUR

YEARnull

2025-11-19

Bad Homburg61352Else-Kröner-Straße 1
50.21522768.623797099999999

Auf den Job bewerben