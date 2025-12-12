Deine Aufgaben:
- Haustechnik: Überwache, steuere und optimiere haustechnische Anlagen wie Stromversorgung, Heizung, Wasser, Türen sowie Warn- und Meldeanlagen
- Instandhaltung: Führe regelmäßige Wartungen und Reparaturen durch, um Störungen schnell und effizient zu beheben
- Prüfungen & Dokumentation: Übernimm sicherheitsrelevante Prüfungen an technischen Anlagen und dokumentiere diese sorgfältig
- Maßnahmenplanung: Plane, koordiniere und begleite Projekte zur Modernisierung, Wartung und Instandhaltung technischer Systeme
- Materialverwaltung: Lege benötigte Ersatz- und Verschleißteile fest, fordere diese an und verwaltest den Bestand
- Weiterbildung: Nimm regelmäßig an Schulungen teil, um technisch und sicherheitstechnisch immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben