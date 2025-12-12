Stellenbeschreibung

Deine Aufgaben:

  • Haustechnik: Überwache, steuere und optimiere haustechnische Anlagen wie Stromversorgung, Heizung, Wasser, Türen sowie Warn- und Meldeanlagen
  • Instandhaltung: Führe regelmäßige Wartungen und Reparaturen durch, um Störungen schnell und effizient zu beheben
  • Prüfungen & Dokumentation: Übernimm sicherheitsrelevante Prüfungen an technischen Anlagen und dokumentiere diese sorgfältig
  • Maßnahmenplanung: Plane, koordiniere und begleite Projekte zur Modernisierung, Wartung und Instandhaltung technischer Systeme
  • Materialverwaltung: Lege benötigte Ersatz- und Verschleißteile fest, fordere diese an und verwaltest den Bestand
  • Weiterbildung: Nimm regelmäßig an Schulungen teil, um technisch und sicherheitstechnisch immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben

Dein Profil:

  • Ausbildung: Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Elektrotechnik – z. B. als Elektroniker oder Elektroinstallateur
  • Technisches Verständnis: Du erkennst technische Zusammenhänge schnell und arbeitest lösungsorientiert
  • Verantwortungsbewusstsein: Du handelst umsichtig, engagiert und denkst vorausschauend
  • Serviceorientierung: Du trittst freundlich auf, arbeitest dienstleistungsorientiert und bist Ansprechpartner für interne Bereiche
  • Regelwerke: Du kennst relevante Vorschriften wie DIN VDE 0100 oder DGUV Vorschrift 3 und arbeitest entsprechend sicher und normgerecht
  • Berufserfahrung: Du bringst praktische Erfahrung im Bereich Elektrotechnik und Gebäudetechnik mit

Wir bieten:

  • Flexible Arbeitszeiten & familienfreundliche Strukturen – weil Beruf und Privatleben Hand in Hand gehen sollen
  • Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege – bei uns zählt, was du einbringst, nicht dein Titel
  • Betriebseigene Kantine mit täglich frisch zubereiteten Gerichten aus eigener Küche zu vergünstigten Preisen
  • Kostenlose Sprachkurse – wir unterstützen dich bei deiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
  • Vermögenswirksame Leistungen & 13 Gehälter – faire Konditionen und Sicherheit inklusive
  • 30 Urlaubstage plus Sonderurlaub in besonderen Lebenssituationen
  • Kostenloser Parkplatz, modernes IT- und JobRad-Leasing – für nachhaltige Mobilität und smartes Arbeiten
  • Mitarbeiterrabatte und attraktive Vergünstigungen bei unseren Partnern
  • Sport- und Gesundheitsangebote mit Zugang zum Betriebsarzt
  • Regelmäßige Firmenevents & gemeinsame Aktivitäten – vom Sommerfest bis zur Teilnahme an Sportveranstaltungen
  • 37,5-Stunden-Woche – damit genug Zeit für alles bleibt, was dir wichtig ist

