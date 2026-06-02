Stellenbeschreibung

Die Stadt Euskirchen ist ein attraktives Mittelzentrum (ca. 60.000 Einwohner) im Städtedreieck Köln – Bonn – Aachen. Sie liegt landschaftlich reizvoll am Fuße der Eifel und zeichnet sich durch eine gut ausgebaute Infrastruktur sowie einen hohen Wohn- und Freizeitwert aus.

Das Zentrale Immobilienmanagement (ZIM) ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert und in eine technische und eine kaufmännische Abteilung gegliedert. In abteilungsübergreifender und konstruktiver Zusammenarbeit bewirtschaftet und betreut das ZIM insgesamt 160 Verwaltungs-, Schul- und Feuerwehrgebäude sowie Kindertageseinrichtungen mit einer Bruttogrundrissfläche von ca. 175.500 qm. Darüber hinaus werden vielfältige Neu- und Umbauten sowie Unterhaltungsmaßnahmen geplant und realisiert.

Die Stadt Euskirchen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der Vorbereitung einer Nachfolgeregelung eine Führungspersönlichkeit als

Betriebsleitung (m/w/d)

des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement

Die Aufgabenschwerpunkte der Stelle sind:

Leitung und Steuerung des ZIM unter Berücksichtigung einer zukunftsorientierten Konzept- und Strategieentwicklung

Bewirtschaftung, Betreuung und Unterhaltung der ca. 160 Gebäude im städtischen Portfolio sowie ein effektives

(Bau-)Projektmanagement

(Bau-)Projektmanagement Verantwortungsvolle Planung und Überwachung der Haushaltsmittel sowie Mitwirken beim Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Zielorientierte und motivierende Führung der 60 Mitarbeitenden in interdisziplinären Teams

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Fachbereichen, Stadtbetrieben sowie der Verwaltungsführung und den politischen Gremien

Wir erwarten von Ihnen:

Abgeschlossenes Hochschulstudium (mind. Master oder Diplom) in der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Architektur, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre bzw. einer anderen geeigneten Fachrichtung oder abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (Laufbahngruppe 2.2) des bautechnischen bzw. nichttechnischen Dienstes

Langjährige Berufs- sowie mehrjährige Führungserfahrung in einem vergleichbaren Bereich, idealerweise im öffentlichen Sektor

Umfassende bau- und vergaberechtliche Kenntnisse sowie Kenntnisse in der Steuerung von Projekten

Managementfähigkeiten, Verhandlungsgeschick und ein stark ausgeprägtes unternehmerisches Denken

Eigeninitiative, selbstständiges, gut strukturiertes und lösungsorientiertes Arbeiten, hohe Einsatzbereitschaft, Entscheidungsfreude

Sicheres Auftreten, Organisations- und Verhandlungsgeschick

Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit

Durchsetzungsvermögen, verbunden mit einem hohen Maß an sozialer Kompetenz

Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitszeit

Interkulturelle Kompetenz und Genderkompetenz

Kollegialer und vertrauensvoller Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Weiterentwicklung und Motivation Ihnen wichtig ist

Offenheit und Gestaltungswille hinsichtlich aktueller Entwicklungen und kommenden Veränderungsprozessen

Die Stadt Euskirchen bietet:

flexible Arbeitszeiten

familienfreundliche Arbeitszeitmodelle

ein günstiges Jobticket

attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

einen modernen Arbeitsplatz in einem Rathausneubau

Die Umsetzung des Gleichstellungsplans ist integrativer Teil Ihrer Aufgaben.

Die Vergütung erfolgt entsprechend den persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 15 TVöD bzw. bis Besoldungsgruppe A 15 LBesG NRW.

Spezifische soziale Kompetenzen und Qualifikationen, die durch generationenübergreifende Familien- und Pflegearbeit sowie im Rahmen freiwilligen sozialen Engagements erworben werden, sind ausdrücklich willkommen.

Die Stadt Euskirchen betreibt ein intensives betriebliches Gesundheitsmanagement und pflegt eine Verwaltungskultur, die die Vereinbarkeit von Beruf mit Familie bzw. Pflegeaufgaben unterstützt.

Die Stadt Euskirchen hat sich die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern zum Ziel gesetzt. Daher sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen (m/w/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung der Interessen ist eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung im Bewerbungsschreiben mitzuteilen und der entsprechende Nachweis beizufügen.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Beigeordneter und Stadtkämmerer René Strotkötter unter 02251/14-281 oder rstrotkoetter@euskirchen.de zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal bis zum 21.06.2026.