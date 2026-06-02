Stellenbeschreibung

Die Stadt Euskirchen ist ein attraktives Mittelzentrum (ca. 60.000 Einwohner) im Städtedreieck Köln – Bonn – Aachen. Sie liegt landschaftlich reizvoll am Fuße der Eifel und zeichnet sich durch eine gut ausgebaute Infrastruktur sowie einen hohen Wohn- und Freizeitwert aus.

Die Stadt Euskirchen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der Vorbereitung einer Nachfolgeregelung eine Führungspersönlichkeit als

Technische Abteilungsleitung (m/w/d) des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement (zugleich stellvertretende Betriebsleitung)

Die Abteilung gliedert sich in folgende Bereiche:

Planung und Auftragseinsteuerung

Projekte und Bauunterhaltung

Technische Gebäudeausrüstung

Sie übernehmen die fachliche und operative Leitung eines Teams von derzeit 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass Sie konkrete Ziele und Ideen umsetzen können.

Die Aufgabenschwerpunkte der Stelle sind:

Konzeptionelle, strategische und analytische Umsetzung von Zielen

Vorbereitung und Beratung bei Entscheidungen in grundsätzlichen Personal-, Organisations- und Finanzangelegenheiten

Koordinierung des technischen Facilitymanagements als Grundlage von strategischen Entscheidungen (Gebäudebewirtschaftung, Flächenmanagement usw.)

Projektmanagement und Wahrnehmung der Funktion als Bauherrenvertreter/in

Koordination der Vertragsgestaltung mit Architektinnen und Architekten sowie Fachingenieurinnen und Fachingenieuren

Kontrolle der umgesetzten Baumaßnahmen wie Neubau-, Umbau-, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Vertretung der Abteilung gegenüber der Betriebsleitung und ggf. der Verwaltungsführung

Wir erwarten von Ihnen:

Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Diplom) der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen

Mehrjährige Berufserfahrung in einem vergleichbaren Bereich, idealerweise im öffentlichen Sektor

Fundierte bautechnische und vergaberechtliche Kenntnisse

Managementfähigkeiten, Verhandlungsgeschick und ein stark ausgeprägtes unternehmerisches Denken

Eigeninitiative, selbstständiges, gut strukturiertes und lösungsorientiertes Arbeiten, hohe Einsatzbereitschaft, Entscheidungsfreude

Sicheres Auftreten, Organisations- und Verhandlungsgeschick

Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit

Durchsetzungsvermögen, verbunden mit einem hohen Maß an sozialer Kompetenz

Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitszeit

Interkulturelle Kompetenz und Genderkompetenz

Kollegialer und vertrauensvoller Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Weiterentwicklung und Motivation Ihnen wichtig ist

Offenheit und Gestaltungswille hinsichtlich aktueller Entwicklungen und kommenden Veränderungsprozessen

Bauvorlageberechtigung nach der Landesbauordnung NRW ist wünschenswert

Die Stadt Euskirchen bietet:

Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit im Rahmen einer wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit bis zu 39 Stunden

flexible Arbeitszeiten

familienfreundliche Arbeitszeitmodelle

ein günstiges Jobticket

attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

einen modernen Arbeitsplatz in einem Rathausneubau

Die Umsetzung des Gleichstellungsplans ist integrativer Teil Ihrer Aufgaben.

Die Vergütung erfolgt entsprechend den persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 14 TVöD bei einem Beschäftigungsumfang von bis zu 39 Wochenstunden.

Spezifische soziale Kompetenzen und Qualifikationen, die durch generationenübergreifende Familien- und Pflegearbeit sowie im Rahmen freiwilligen sozialen Engagements erworben werden, sind ausdrücklich willkommen.

Die Stadt Euskirchen betreibt ein intensives betriebliches Gesundheitsmanagement und pflegt eine Verwaltungskultur, die die Vereinbarkeit von Beruf mit Familie bzw. Pflegeaufgaben unterstützt.

Die Stadt Euskirchen hat sich die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern zum Ziel gesetzt. Daher sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen (m/w/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung der Interessen ist eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung im Bewerbungsschreiben mitzuteilen und der entsprechende Nachweis beizufügen.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Beigeordneter und Stadtkämmerer René Strotkötter unter 02251/14-281 oder rstrotkoetter@euskirchen.de zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal bis zum 21.06.2026.