Stellenbeschreibung
Die Stadt Euskirchen ist ein attraktives Mittelzentrum (ca. 60.000 Einwohner) im Städtedreieck Köln – Bonn – Aachen. Sie liegt landschaftlich reizvoll am Fuße der Eifel und zeichnet sich durch eine gut ausgebaute Infrastruktur sowie einen hohen Wohn- und Freizeitwert aus.
Die Stadt Euskirchen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der Vorbereitung einer Nachfolgeregelung eine Führungspersönlichkeit als
Technische Abteilungsleitung (m/w/d) des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement (zugleich stellvertretende Betriebsleitung)
Die Abteilung gliedert sich in folgende Bereiche:
- Planung und Auftragseinsteuerung
- Projekte und Bauunterhaltung
- Technische Gebäudeausrüstung
Sie übernehmen die fachliche und operative Leitung eines Teams von derzeit 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass Sie konkrete Ziele und Ideen umsetzen können.
Die Aufgabenschwerpunkte der Stelle sind:
- Konzeptionelle, strategische und analytische Umsetzung von Zielen
- Vorbereitung und Beratung bei Entscheidungen in grundsätzlichen Personal-, Organisations- und Finanzangelegenheiten
- Koordinierung des technischen Facilitymanagements als Grundlage von strategischen Entscheidungen (Gebäudebewirtschaftung, Flächenmanagement usw.)
- Projektmanagement und Wahrnehmung der Funktion als Bauherrenvertreter/in
- Koordination der Vertragsgestaltung mit Architektinnen und Architekten sowie Fachingenieurinnen und Fachingenieuren
- Kontrolle der umgesetzten Baumaßnahmen wie Neubau-, Umbau-, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
- Vertretung der Abteilung gegenüber der Betriebsleitung und ggf. der Verwaltungsführung
Wir erwarten von Ihnen:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Diplom) der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen
- Mehrjährige Berufserfahrung in einem vergleichbaren Bereich, idealerweise im öffentlichen Sektor
- Fundierte bautechnische und vergaberechtliche Kenntnisse
- Managementfähigkeiten, Verhandlungsgeschick und ein stark ausgeprägtes unternehmerisches Denken
- Eigeninitiative, selbstständiges, gut strukturiertes und lösungsorientiertes Arbeiten, hohe Einsatzbereitschaft, Entscheidungsfreude
- Sicheres Auftreten, Organisations- und Verhandlungsgeschick
- Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
- Durchsetzungsvermögen, verbunden mit einem hohen Maß an sozialer Kompetenz
- Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitszeit
- Interkulturelle Kompetenz und Genderkompetenz
- Kollegialer und vertrauensvoller Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Weiterentwicklung und Motivation Ihnen wichtig ist
- Offenheit und Gestaltungswille hinsichtlich aktueller Entwicklungen und kommenden Veränderungsprozessen
- Bauvorlageberechtigung nach der Landesbauordnung NRW ist wünschenswert
Die Stadt Euskirchen bietet:
- Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit im Rahmen einer wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit bis zu 39 Stunden
- flexible Arbeitszeiten
- familienfreundliche Arbeitszeitmodelle
- ein günstiges Jobticket
- attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
- einen modernen Arbeitsplatz in einem Rathausneubau
Die Umsetzung des Gleichstellungsplans ist integrativer Teil Ihrer Aufgaben.
Die Vergütung erfolgt entsprechend den persönlichen Voraussetzungen bis Entgeltgruppe 14 TVöD bei einem Beschäftigungsumfang von bis zu 39 Wochenstunden.
Spezifische soziale Kompetenzen und Qualifikationen, die durch generationenübergreifende Familien- und Pflegearbeit sowie im Rahmen freiwilligen sozialen Engagements erworben werden, sind ausdrücklich willkommen.
Die Stadt Euskirchen betreibt ein intensives betriebliches Gesundheitsmanagement und pflegt eine Verwaltungskultur, die die Vereinbarkeit von Beruf mit Familie bzw. Pflegeaufgaben unterstützt.
Die Stadt Euskirchen hat sich die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern zum Ziel gesetzt. Daher sind Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen (m/w/d) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung der Interessen ist eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung im Bewerbungsschreiben mitzuteilen und der entsprechende Nachweis beizufügen.
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Beigeordneter und Stadtkämmerer René Strotkötter unter 02251/14-281 oder rstrotkoetter@euskirchen.de zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerbungsportal bis zum 21.06.2026.