Betriebsingenieur*in (m/w/d) für Technische Gebäudeausrüstung

Die Bühnen der Stadt Köln sind mit über 800 Beschäftigten eines der größten Mehrspartentheater im deutschsprachigen Raum. Unter dem Dach der Bühnen Köln entstehen Opern-, Kinderopern-, Schauspiel- und Tanzproduktionen für die Kölner Bürger*innen und das europäische Umland. Dies beinhaltet die künstlerische Erarbeitung der Inszenierungen, die Herstellung von Bühnendekoratio-nen, Kostümen, Requisiten, die Bereitstellung notwendiger Gebäude- und Verwaltungs-Infrastruktur sowie Besucherservice und Theatervermittlung.

Jedes Jahr besuchen über 250.000 Zuschauer*innen mehr als 720 Veranstaltungen. Die künstlerischen Ergebnisse werden überregional und international in den Medien besprochen. Der Umsatz pro Spielzeit im Spielbetrieb liegt bei ca. 70 Mio. €.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln ist Bauherr der Generalsanierung des Bühnenensembles am Offenbachplatz. Aufgrund der Sanierung bespielen die Sparten verschiede-ne Interimsspielstätten. Die Oper Köln nutzt das am Deutzer Rheinufer gelegene Staatenhaus. Das Schauspiel befindet sich auf dem Carlswerkgelände in Köln-Mülheim. Darüber hinaus gibt es diverse Verwaltungs- und Produktionsstandorte.

Aufgrund des bevorstehenden Rückzugs in den sanierten Theatergebäudekomplex, ist die Entwicklung und Umgestaltung des Bereichs Technisches Gebäudemanagement notwendig.

Ihre zukünftigen Aufgaben:

begleiten die Inbetriebnahmen und Abnahmen der Anlagen, Einrichtungen, Maschinen und Geräte der Technischen Gebäudeausrüstung und übernehmen diese nach Schlüsselübergabe

betreiben und überwachen die Anlagen, Maschinen und Geräte der technischen Gebäudeausrüstung und sichern deren ständige Betriebsbereitschaft sowie deren Instandhaltung

(Fortbildungen zur Erfüllung dieser Tätigkeit werden angeboten)

erkennen und beheben Störungen der technischen Gebäudeausrüstung, dokumentieren diese und tragen so zur Minimierung von Ausfallzeiten bei

sind verantwortlich für die Einhaltung und Anwendung der einschlägigen Normen, Regeln und Richtlinien, zur Einhaltung des Baurechts sowie zum Schutz der persönlichen Rechtsgüter und der Umwelt

stellen die Einhaltung von Wartungs- und Prüfintervallen sicher

erstellen Leistungsverzeichnisse/-beschreibungen und führen Vergabeverfahren sowie Abrechnung von Leistungen nach VOB und VgV/UVgO durch

koordinieren und überwachen externe Dienstleister*innen

pflegen die digitalen Betriebs- und Bestandsdokumentation

entwickeln ein wirtschaftliches, umweltschonendes und nachhaltiges Ressourcenmanagement (Energiemanagement)

gestalten Prozesse zur Umsetzung der Energiewende sowie des nachhaltigen Gebäudebetriebs und veranlassen Umweltaudits

planen langfristig Budgets in ihrem Tätigkeitsbereich und erstellen entsprechende Kennzahlen

wirken bei der Planung und Umsetzung von Umbau- und Instandhaltungsprojekten mit

wirken bei der Organisation und Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mit

Ihr Profil

Sie bringen mit:

Für das Aufgabengebiet ist ein abgeschlossenes Studium (mindestens Fachhochschul-Diplom oder Bachelor) in einem der folgenden Bereiche erforderlich:

Energie- und Gebäudetechnik,

Technische Gebäudeausrüstung,

Versorgungstechnik oder

Elektrotechnik.

Darüber hinaus ist uns wichtig:

verfügen über mindestens 3 Jahre einschlägige Erfahrung im Bereich des technischen Gebäudebetriebs

verfügen über Erfahrung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik insbesondere Johnson Controls Mxi64 und Delta Controls enteliweb

verfügen über ausgeprägte Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, Verhandlungsgeschick und Kooperationsfähigkeit

arbeiten selbstständig, strukturiert und sorgfältig

sind verantwortungsbewusst und zeigen ausgeprägte Einsatz- und Dienstleistungsbereitschaft

zeigen Organisationsgeschick und sind fähig, Aufgaben zu priorisieren und parallel zu bearbeiten

sind offen für Neues und zeigen eine flexible, fachübergreifende Denkweise

verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

sind sicher im Umgang mit den Microsoft Office Standardanwendungen

haben gute Kenntnisse einschlägigen Normen, Regeln und Richtlinien zur Einhaltung des Baurechts sowie zum Schutz der persönlichen Rechtsgüter und der Umwelt

verfügen über Kenntnisse zum Thema Betreiberverantwortung und Vergaberecht

haben kaufmännische Kenntnisse und Erfahrung im Projektmanagement

verfügen über Genderkompetenz und Diversitätsüberzeugung

Ein besonderes Interesse am Theaterbetrieb sowie Kenntnisse hinsichtlich der Abläufe in einem Theaterbetrieb sind wünschenswert.

Wir bieten Ihnen:

die außergewöhnliche Situation eines Theaterbetriebes im Übergang vom Interim, zur Rückkehr in einen Theaterkomplex, nach denkmalgerechter Sanierung, mit neuer technischer Gebäudeausrüstung

ein spannendes Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihren Beitrag zum Gelingen einzigartiger Theaterproduktionen leisten

die Integration in ein engagiertes und dynamisches Team

eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem besonders vielseitigen Aufgabenspektrum

einen wertschätzenden Führungsstil und Vertrauen in Ihre Fähigkeiten

vermögenswirksame Leistungen

flexible Arbeitszeiten und die Option zum mobilen Arbeiten

ein vielseitiges Fort- und Weiterbildungsangebot für Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung

eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV)

eine Jahressonderzahlung nach Tarifvertrag

eine Kantine

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages des Normalvertrag (NV) Bühne.

Die wöchentliche Arbeitszeit entspricht der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft, mit Abschluss des neuen Tarifvertrags voraussichtlich 39 Stunden (zurzeit 40 Stunden).

Die Beschäftigung ist in Teilzeit und Vollzeit möglich.

Ihre Bewerbung:

Die Stelle ist sowohl stadtintern als auch extern ausgeschrieben.

Weitere Auskunft erteilt Herr Wolff, Telefon 0221 221-28338; Mobil 01525 4579369.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte, bevorzugt per E-Mail, unter Angabe der Kennziffer 0606/25-ChMü, bis zum 24.10.2025 an: bewerbungen@buehnen.koeln

oder auf dem Postweg an:

Bühnen der Stadt Köln

Abteilung Personalservice

Frau Deutscher

Postfach 10 10 61

50450 Köln

Wir fördern aktiv die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vielfalt aller Menschen in der Verwaltung.

Daher begrüßen wir Bewerbungen von People of Color, Menschen aller Nationalitäten, Religionen und Weltanschauungen, sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten, aller Alters-gruppen sowie Menschen mit Behinderung. Ebenso freuen wir uns auf Bewerbungen von Personen mit familiärer Migrations-, insbesondere Fluchtgeschichte.

Die Stadt Köln ist Trägerin des Prädikats TOTAL E-QUALITY – Engagement für Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie des Zusatzprädikats DIVERSITY und des Zertifikats audit berufund-familie – Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Im Berufsbereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sind Frauen ausdrücklich angesprochen und gebeten, sich zu bewerben.

Wir bieten flexible Arbeitszeiten und -formen, die auch mit mobilem Arbeiten kombiniert werden können. Diese orientieren sich an den verschiedenen Lebensmodellen und den persönlichen und dienstlichen Belangen.

Wir unterstützen als öffentliche Arbeitgeberin mit unserer Inklusionsvereinbarung das Ziel, behinderte, schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen in das Arbeitsleben einzugliedern. Schwer-behinderte und gleichgestellte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.