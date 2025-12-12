Stellenbeschreibung

Die Stadt Wunstorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Ingenieur/in für technische Anlagen- und Gebäudesicherheit (m/w/d) in Vollzeit für den Fachbereich Gebäudemanagement. Das Aufgabengebiet umfasst die Umsetzung der Aufgaben aus der Betreiberpflichten für die städtischen Liegenschaften. Der Arbeitsplatz ist grundsätzlich teilzeitgeeignet.

Das Aufgabenfeld umfasst im Wesentlichen:

Überwachung und Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen, behördlichen und sicherheitsrelevanten Auflagen zur Gebäudesicherheit für die städtischen Liegenschaften insbesondere im Hinblick auf die Durchführung von anlagebezogenen Gefährdungsbeurteilungen, Verkehrssicherungspflichten und Sicherheitsbegehungen,

Erstellung von Umsetzungskonzepten für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen für technische Anlagen in städtischen Liegenschaften,

Erstellung von Umsetzungskonzepten für die Durchführung der Verkehrssicherungspflichten und Sicherheitsbegehungen an den städtischen Gebäuden,

Steuerung der Umsetzung dieser Konzepte mit Einschaltung externer Fachplaner, Firmen und intern gesamtkoordinierend (u.a. Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung, Kontrolle Kosten, Qualitäten und Termine), sowie deren Fortschreibung,

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei der Koordinierung der technischen Sicherheit der hochbau- und haustechnischen Anlagen,

Fachkundige Beratung und Unterstützung bei Umsetzung der Baumaßnahmen,

Kontrolle der Einhaltung festgelegter Standards, Ein- und Unterweisungen,

Erstellung und Fortschreibung der dafür notwendigen betrieblichen und technischen Dokumentation, Bestandsdatenerfassung und Datenpflege in CAFM,

Mitwirkung am Aufbau von softwareunterstützten Prüf- und Wartungsplänen.

Wir bieten Ihnen:

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit den üblichen Leistungen des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) in Entgeltgruppe 11:

Jahressonderzahlung (sog. Weihnachtsgeld)

Leistungsorientierter Bezahlung (LOB)

betrieblicher Altersvorsorge (VBL)

eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit

eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre sowie individuelle Fortbildungsmöglichkeiten

attraktive Gesundheitsangebote und Vergünstigungen:

Firmenfitness (Hansefit)

vergünstigtes Deutschlandticket (Jobticket)

Leasing eines Dienstfahrrads (JobBike) und Nutzung einer Fahrradgarage

Vergünstigungen über corporate benefits

Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf:

flexible Arbeitszeiten und dem Arbeitsplatz angemessene Home-Office Regelungen

Betriebskitaplätze

Kinder- und Angehörigenversorgung über die Fluxx-Notfallbetreuung

Wir erwarten:

ein abgeschlossenes, technisches Fachhochschul- oder Hochschulstudium der Fachrichtung Facility Management, Gebäudetechnik, Sicherheitstechnik, Elektrotechnik. Auch Bewerbende der Fachrichtung Architektur, Bauingenieurwesen (Hochbau) oder mit vergleichbaren Fachkenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen sind herzlich willkommen, soweit eine fundierte Berufserfahrung und/oder Zusatzqualifikation in der Sicherstellung der gebäudespezifischen Betreiberpflichten nachgewiesen werden kann,

gerne mit Zusatzqualifikation als Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo),

fundierte Berufserfahrung in der Sicherstellung der Betreiberpflichten der technischen Anlagen und in der Anlagen- und Betriebssicherheit der Gebäude,

Kenntnisse der Funktionsweise technischer Anlagen auch Gewerke übergreifend, gerne mit Erfahrung in der Projektbegleitung von Baumaßnahmen,

Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Normen, (z.B. BetrSichV, ArbStättV, landesspezifische Vorschriften, DGUV, DIN, VDE, VDI, GEFMA, AMEV)

Erfahrung im öffentlichen Auftragswesen mit VOB und VOL,

Fundierte allgemeine und fachspezifische EDV-Kenntnisse insbesondere im Bereich Betreiberverantwortung und FM-Software (CAFM Spartacus, REG-IS, GLT, AVA, CAD AEC Collection usw.)

Motivation, Leistungsfähigkeit und Teamfähigkeit,

eine wirtschaftliche und innovative Arbeitsweise,

Sicheres Auftreten, Kontaktfreudigkeit und ein gutes Maß an Verhandlungsgeschick,

eine Fahrerlaubnis der Klasse B.

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind erwünscht. Im Rahmen der auszuübenden Tätigkeiten sind jedoch zum Teil nicht barrierefreie oder schlecht zugängliche Räume aufzusuchen. Eine Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung bitte ich zur Wahrung Ihrer Interessen bereits in der Bewerbung mitzuteilen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 07.02.2026.

Bewerbungen können per Online-Bewerbung direkt auf unserer Internetseite www.wunstorf.de oder per E-Mail übermittelt werden. Bitte senden Sie dazu Ihre vollständigen Unterlagen als zusammenhängendes PDF-Dokument an Bewerbung@Wunstorf.de.

Für Fragen stehen Ihnen vom Fachbereich Gebäudemanagement, Herr Neubacher Tel. 05031/101-357, sowie vom Fachbereich Personal, Herr Bommert, Tel. 05031/101-422 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!