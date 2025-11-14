Der Bundesverband Öffentlicher Banken ist ein moderner Verband, der sich für die Interessen seiner Mitglieder einsetzt und zugleich ein attraktiver Arbeit­geber für rund 80 Mitarbeitende ist.

Im Herzen von Berlin verwalten wir das im Eigentum befindliche Bürogebäude. Unser Anspruch ist es, die Büroflächen mit persönlichem Engagement und Verlässlichkeit zu betreuen. Deshalb suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen Sachbearbeiter (m/w/d) für unseren Bereich Zentrale Dienste.