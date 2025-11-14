Stellenbeschreibung

Sachbearbeiter (m/w/d) Verwaltung/ Hausverwaltung

unbefristet für unseren Hauptsitz in Berlin in Vollzeit oder Teilzeit

Der Bundesverband Öffentlicher Banken ist ein moderner Verband, der sich für die Interessen seiner Mitglieder einsetzt und zugleich ein attraktiver Arbeit­geber für rund 80 Mitarbeitende ist.

Im Herzen von Berlin verwalten wir das im Eigentum befindliche Bürogebäude. Unser Anspruch ist es, die Büroflächen mit persönlichem Engagement und Verlässlichkeit zu betreuen. Deshalb suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen Sachbearbeiter (m/w/d) für unseren Bereich Zentrale Dienste.

Diese spannenden Aufgaben warten auf Sie:

  • Sicherstellung eines reibungslosen Kommunikationsflusses für alle Beteiligten und Abstimmung mit den externen Gebäudedienstleistern
  • Vertragsverwaltung und Sicherstellung der Umsetzung vertraglicher Vereinbarungen
  • Analyse von Kostenpositionen, Erstellung von Planungen und Abrechnungen, sachliche Rechnungsprüfung
  • Einholung von Angeboten, Einkauf, Begleitung von Sonderprojekten und allgemeine Verwaltungs- und Organisationsaufgaben

Was Sie mitbringen:

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation im Bereich Immobilienverwaltung
  • Berufserfahrung in oben aufgeführten Bereichen
  • Organisationstalent, Eigeninitiative, serviceorientiertes Auftreten und gute Kommunikationsfähigkeit
  • Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Office-Anwendungen, insbesondere Excel

Was wir Ihnen bieten:

  • Perspektive: verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben, unbe­fristetes Arbeitsverhältnis mit fairer Bezahlung und attraktiven Zusatz­leistungen, wie z. B. betriebliche Altersversorgung, vermögenswirksame Leistungen, Deutschlandticket, Zuschuss Urban Sports u.a.
  • Freiraum: flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit des mobilen Arbeitens, 30 Tage Urlaub, Freistellung bei familiären Anlässen und arbeitsfreie Tage am 24. und 31.12
  • Weiterentwicklung: Onboarding, Mentoring, regelmäßige Feedbackge­spräche sowie fachliche und individuelle Weiterbildung
  • Teamspirit: offene Unternehmenskultur und regelmäßige Team-Events
  • Top-Arbeitsplatz: im Herzen Berlins am Potsdamer Platz mit moderner Büro- und IT-Ausstattung, kostenlosen Getränken und Obst

Los geht‘s:

Im folgenden Formular können Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 10.12.2025 als PDF-Datei hochladen. Sehr gern bieten wir Ihnen einen ersten Austausch für Fragen und zusätzliche Informationen an.

Kontakt für fachliche Fragen:

Anke Großpietsch (Tel.: 030/8192-130), Anke.Grosspietsch@voeb.de

Kontakt für Fragen zum Bewerbungsverfahren:

Hanna Mehdorn (Tel.: 0228/8192-228), Hanna.Mehdorn@voeb-service.de

