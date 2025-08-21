Stellenbeschreibung
Wissen. Was praktisch zählt.
Mit dieser Leitlinie setzen wir an der Westfälischen Hochschule seit über 25 Jahren regional und international Zeichen: von gezielter Talentförderung hinein in die praxisnahe Ausbildung von Fach- und Führungskräften. An unseren drei Standorten machen sich rund 7.000 Studierende in knapp 60, vor allem technisch-ökonomisch ausgerichteten Studiengängen fit für den Fortschritt. Gemeinsam mit über 700 Beschäftigten werden mit anwendungsorientierter Forschung Impulse für Verfahren, Produkte und Dienstleistungen von morgen gegeben.
Professur Betriebswirtschaftslehre und digitales Facility Management (W2)
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt · Vollzeit · Campus Gelsenkirchen
Als engagierte Persönlichkeit aus dem Bereich der Immobilienwirtschaft verfügen Sie über Praxiserfahrung im Management von Gebäuden und Liegenschaften. Sie haben Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools (z. B. CAFM, BIM) und möchten diese Kompetenzen an unsere Studierende weitergeben sowie eigene Ideen im Rahmen von F&E-Projekten entwickeln.
Sie verfügen über eine in der Regel durch Promotion nachgewiesene Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit. Aus Ihrer fünfjährigen Berufspraxis, davon mindestens drei außerhalb einer Hochschule, bringen Sie fachbezogene Erfahrungen mit zur Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden.
Werden Sie Teil des engagierten Teams im Fachbereich Maschinenbau, Umwelt- und Gebäudetechnik am Standort Gelsenkirchen und begleiten Sie unsere Studierenden persönlich und praxisnah zum Karriereeinstieg.
Was wir erwarten
- Sie leiten Lehrveranstaltungen auf Deutsch und Englisch
- Sie beteiligen sich an der Akquise, Initiierung und Umsetzung von Drittmittelprojekten
- Sie gestalten Module im Bereich der Betriebswirtschaftslehre für die Studiengänge im Fachbereich Maschinenbau, Umwelt- und Gebäudetechnik
- Sie wirken mit an der Entwicklung des neuen Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau
- Sie vermitteln den Umgang mit digitalen Tools und Geschäftsprozessen im Facility Management
Worauf Sie sich freuen können
- Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsfreiraum
- Stark vernetzte Plattform für F&E-Projekte innerhalb einer aktiven Forschungsgemeinschaft
- Die Gelegenheit, eigene Themenschwerpunkte zu entwickeln und zu erweitern
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung samt der üblichen Unterlagen bis zum 28.09.2025 auf unserem Online-Bewerbungsportal
Bitte beachten Sie auch die Einstellungsvoraussetzungen des Hochschulgesetzes NRW, § 36. Um den Frauen-Anteil in Lehre und Forschung zu fördern, freuen wir uns auf qualifizierte Bewerberinnen. Bewerbungen schwerbehinderter Kandidaten berücksichtigen wir bei gleicher Eignung bevorzugt.
Noch Fragen?
Melden Sie sich dazu einfach bei Herrn Prof. Dr. Plura unter 0209/9596- 311 oder per E-Mail
an stefan.plura@w-hs.de.