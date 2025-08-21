Wissen. Was praktisch zählt.

Mit dieser Leitlinie setzen wir an der Westfälischen Hochschule seit über 25 Jahren regional und international Zeichen: von gezielter Talentförderung hinein in die praxisnahe Ausbildung von Fach- und Führungskräften. An unseren drei Standorten machen sich rund 7.000 Studierende in knapp 60, vor allem technisch-ökonomisch ausgerichteten Studiengängen fit für den Fortschritt. Gemeinsam mit über 700 Beschäftigten werden mit anwendungs­orientierter Forschung Impulse für Verfahren, Produkte und Dienstleistungen von morgen gegeben.

Professur Betriebswirtschaftslehre und digitales Facility Management (W2)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt · Vollzeit · Campus Gelsenkirchen

Als engagierte Persönlichkeit aus dem Bereich der Immobilienwirtschaft verfügen Sie über Praxiserfahrung im Management von Gebäuden und Liegenschaften. Sie haben Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools (z. B. CAFM, BIM) und möchten diese Kompetenzen an unsere Studierende weitergeben sowie eigene Ideen im Rahmen von F&E-Projekten entwickeln.

Sie verfügen über eine in der Regel durch Promotion nachgewiesene Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit. Aus Ihrer fünfjährigen Berufspraxis, davon mindestens drei außerhalb einer Hochschule, bringen Sie fachbezogene Erfahrungen mit zur Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden.

Werden Sie Teil des engagierten Teams im Fachbereich Maschinenbau, Umwelt- und Gebäudetechnik am Standort Gelsenkirchen und begleiten Sie unsere Studierenden persönlich und praxisnah zum Karriereeinstieg.