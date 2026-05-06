Stellenbeschreibung
Die Direktion Berlin sucht für den Geschäftsbereich Facility Management (FM) am Arbeitsort Berlin ab sofort bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen:
Betriebsingenieurin / Betriebsingenieur (w/m/d)
(Entgeltgruppe 12 TVöD Bund / Besoldungsgruppe A 12 BBesG, Kennung: BEFM2152, Stellen‑ID 1440427)
Die Einstellung erfolgt unbefristet.
© Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist die Immobiliendienstleisterin des Bundes, die die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutschland mit über 7.000 Beschäftigten vertreten und kümmern uns um ein sehr breites und buntes Immobilienportfolio sowie die ökologische Nutzung und Pflege von Naturflächen des Bundes. Für diese vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgaben suchen wir innovative Köpfe, die nachhaltig denken und handeln.
Unser Geschäftsbereich Facility Management baut, betreibt und bewirtschaftet ein komplexes Portfolio mit spannenden und vielseitigen Objekten – von den Ministerien in Berlin und Bonn, über Bundesgerichte und Forschungseinrichtungen bis zu den Gebäuden des Zolls, der Bundespolizei, der Bundeswehr oder der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Im Dialog mit unseren Kundinnen und Kunden gestalten wir den Weg zu einem klimaneutralen Immobilienmanagement.
Dafür brauchen wir Sie! Machen Sie mit uns BImA!
Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
Wahrnehmen von technischen Betriebsmanagementaufgaben in den Fachrichtungen Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Klima‑/Kältetechnik auf Großliegenschaften, die von Einrichtungen des Bundes, insbesondere für Wissenschafts- und Forschungszwecke, genutzt werden, hierbei u. a.
- Gewährleisten der Betreiberverantwortung für den technischen Betrieb und die Betriebssicherheit der Anlagen sowie der Einhaltung geltender Vorschriften, ggf. in Abstimmung mit den Bearbeiter:innen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz,
- Erstellen und Fortschreiben von Betriebs- und Betreiberkonzepten für den laufenden Betrieb und für Bauprojekte,
- Mitwirkung bei der Durchführung von nationalen und europaweiten Ausschreibungen, u. a. Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Leistungsbeschreibungen für den technischen Bereich zur Durchführung von nationalen und europaweiten Ausschreibungen, z. B. für TGM‑Dienstleistungsverträge unter Beachtung der spezifischen Nutzer:innenanforderungen (Service Level Agreements),
- Abschluss, Durchführung und Beendigung von Wartungs– und Serviceverträgen über technische Anlagen im Zusammenwirken mit dem Objekt– und Baumanagement,
- Steuerung des Einsatzes des eigenen Liegenschaftspersonals, insbesondere Haushandwerker,
- Prüfung und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für technische Anlagen und fachtechnische Begleitung von Sofortmaßnahmen,
- Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme technischer Anlagen und Geräte,
- Beratung der Nutzer:innen zu sämtlichen Fragen des technischen Gebäudemanagements, insbesondere zu Einsparpotentialen und zur Kostenoptimierung,
- Wahrnehmen der Bauherren:innenfunktion für alle baulichen Maßnahmen des Aufgabengebiets einschließlich Gewährleistungsmanagement sowie Dokumentation und Berichtswesen
Was erwarten wir?
Qualifikation:
- abgeschlossene technische (Fach‑)Hochschulausbildung (Diplom [FH]/Bachelor) der Fachrichtung Versorgungstechnik (Heizungs-, Lüftungs-, Klima‑/Kältetechnik) mit mind. 3‑jähriger praktischer Berufserfahrung auf Ingenieurniveau oder in einem vergleichbaren Studiengang oder eine vergleichbare Qualifikation (z. B. staatlich geprüfte/r Techniker/in (w/m/d) mit entsprechender praktischer Berufserfahrung auf Ingenieurniveau)
Fachkompetenzen:
- mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Technisches Gebäudemanagement/Technisches Facility Management
- Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften und Normen (z. B. Betriebssicherheitsverordnung, GEFMA, AMEV, DIN, RBBau, HOAI, VOB, VOL)
- IT‑Anwenderkenntnisse für Word und Excel, Outlook, SAP‑Kenntnisse und CAFM‑Kenntnisse sind wünschenswert
- grundlegende betriebs- und immobilienwirtschaftliche Kenntnisse
- Erfahrungen in Personalführung sind wünschenswert
Weiteres:
- Fähigkeit zu selbstständigem und teamorientiertem Arbeiten
- ausgeprägte Kommunikations- und Moderationsfähigkeit
- sicheres Auftreten, zielorientiertes Handeln
- ausgeprägte Kundenorientierung
Was bieten wir?
- Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit allen Vorteilen einer großen öffentlichen Arbeitgeberin
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Arbeitszeitgestaltung
- Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung aus dem Bestand der Wohnungsfürsorge des Bundes
- Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche Fortbildungsangebote
- Betriebliche Altersversorgung
- Jahressonderzahlung nach den geltenden tariflichen Bestimmungen
- 30 Tage Urlaub (bzw. 31 Tage ab 2027)
- Kurse zur Gesundheitsförderung sowie Vorsorgemaßnahmen
- Zuschuss zum DeutschlandJobTicket (DJT)
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online bis zum 25. Mai 2026 über die zentrale Bewerbungsplattform INTERAMT unter der Stellen‑ID 1440427.
Haben Sie noch Fragen?
Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Welz unter der Telefonnummer +49 228 8484‑6404 oder per E‑Mail (bewerbung-berlin@bundesimmobilien.de) gerne zur Verfügung.
Bei Fragen zum Aufgabenbereich wenden Sie sich bitte an Herrn Hinkelthein unter der Telefonnummer +49 228 8484‑7217.
Weitere Informationen finden Sie auch unter https://karriere.bundesimmobilien.de.
Hinweise zum Datenschutz und zur Speicherung Ihrer Daten nach DSGVO im Zuge Ihrer Bewerbung bei der BImA finden Sie unter https://www.bundesimmobilien.de/datenschutz.
Hinweise:
Die Arbeitsplätze in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird für den jeweiligen Arbeitsplatz geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten (insbesondere Anforderungen des Arbeitsplatzes, gewünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.
Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Bei gleicher Eignung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungsgesetz vorrangig berücksichtigt. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen und stellen diese bei gleicher Eignung bevorzugt ein.
Sofern eine Abschlussurkunde zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vorliegt, ist der schriftliche Nachweis der bisher erworbenen Modulnoten beizufügen.
Sofern Sie im Ausland einen Hochschulabschluss erlangt haben, fügen Sie bitte Ihren Bewerbungsunterlagen einen Nachweis über die Gleichwertigkeit des Abschlusses bei. Informationen zur Anerkennung internationaler Abschlüsse finden Sie bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB).
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben darf keine neuen Beamtenverhältnisse begründen. Die Übernahme von auf Lebenszeit verbeamteten Personen (statusgleich oder nächstniedrigere Besoldungsgruppe, aber ohne Laufbahnwechsel) ist mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) möglich.