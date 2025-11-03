Stellenbeschreibung

Unser Team wächst kontinuierlich weiter. Verstärken Sie uns an den Standorten München, Berlin und Stuttgart als

TECHNISCHE/R OBJEKTBETREUER/IN (M/W/D)

IHRE AUFGABEN

  • Mieterkontakt und Mieterbetreuung
  • Technische Betreuung von Gewerbeimmobilien, Verwaltungs-, Logistik- und Sondergebäuden
  • Objektverwaltung in PIT FM
  • Erstellen von Budgetplänen
  • Ausschreibung und Vergabe von Dienstleistungen, Wartungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsleistungen sowie fachliche Kontrolle und Abnahme
  • Objektübergabe und -rücknahme bei Mieterwechsel
  • Sicherstellen und überwachen der fristgerechten Durchführung von Wartungen und Prüfungen
  • Qualitätssicherung

IHR PROFIL

  • Technische Ausbildung oder Studium zum Facility Manager / Gebäudetechniker (m/w/d)
  • Sicheres Auftreten, selbständige und strukturierte Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung gepaart mit Verhandlungsgeschick
  • Teamfähigkeit und Flexibilität
  • Führerschein Klasse B
  • Fließende Deutschkenntnisse

UNSER ANGEBOT FÜR SIE

  • Abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit kurzen Entscheidungswegen
  • Mitgestaltung des Unternehmenserfolges
  • Modern ausgestatteter Arbeitsplatz und hochwertige technische Ausstattung
  • Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten & regelmäßige Feedbackgespräche
  • Arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung & bezuschusste betriebliche Altersvorsorge
  • Firmeneigenes Fitnesstudio ( München)/ Fitnesskooperation (Berlin & Stuttgart)
  • Gute Verkehrsanbindung
  • Regelmäßige Team- und Unternehmensevents
  • Wohnungen für Mitarbeitende können zur Verfügung gestellt werden

Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an personal@dibag.de

Über DIBAG Hausverwaltung GmbH

Wir betreuen deutschlandweit Büros, Verwaltungsgebäude, Produktions- und Dienstleistungsgebäude, Sonderobjekte sowie Wohnungen.

Die Ausrichtung der Objekte unserer Auftraggeber, der DIBAG Industriebau AG, Wohnungs- und Siedlungsbau Bayern und der Bayerischen Gewerbebau AG sind auf langfristiges Halten ausgelegt. Die Gebäudeausstattung ist hochwertig und technisch anspruchsvoll.

Ihr Kontakt:
Andrea Taudien
Recruiting
personal@dibag-hausverwaltung.de
089-324 70-488