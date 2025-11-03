Stellenbeschreibung
Unser Team wächst kontinuierlich weiter. Verstärken Sie uns an den Standorten München, Berlin und Stuttgart als
TECHNISCHE/R OBJEKTBETREUER/IN (M/W/D)
IHRE AUFGABEN
- Mieterkontakt und Mieterbetreuung
- Technische Betreuung von Gewerbeimmobilien, Verwaltungs-, Logistik- und Sondergebäuden
- Objektverwaltung in PIT FM
- Erstellen von Budgetplänen
- Ausschreibung und Vergabe von Dienstleistungen, Wartungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsleistungen sowie fachliche Kontrolle und Abnahme
- Objektübergabe und -rücknahme bei Mieterwechsel
- Sicherstellen und überwachen der fristgerechten Durchführung von Wartungen und Prüfungen
- Qualitätssicherung
IHR PROFIL
- Technische Ausbildung oder Studium zum Facility Manager / Gebäudetechniker (m/w/d)
- Sicheres Auftreten, selbständige und strukturierte Arbeitsweise
- Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung gepaart mit Verhandlungsgeschick
- Teamfähigkeit und Flexibilität
- Führerschein Klasse B
- Fließende Deutschkenntnisse
UNSER ANGEBOT FÜR SIE
- Abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit kurzen Entscheidungswegen
- Mitgestaltung des Unternehmenserfolges
- Modern ausgestatteter Arbeitsplatz und hochwertige technische Ausstattung
- Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten & regelmäßige Feedbackgespräche
- Arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung & bezuschusste betriebliche Altersvorsorge
- Firmeneigenes Fitnesstudio ( München)/ Fitnesskooperation (Berlin & Stuttgart)
- Gute Verkehrsanbindung
- Regelmäßige Team- und Unternehmensevents
- Wohnungen für Mitarbeitende können zur Verfügung gestellt werden
Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an personal@dibag.de
Über DIBAG Hausverwaltung GmbH
Wir betreuen deutschlandweit Büros, Verwaltungsgebäude, Produktions- und Dienstleistungsgebäude, Sonderobjekte sowie Wohnungen.
Die Ausrichtung der Objekte unserer Auftraggeber, der DIBAG Industriebau AG, Wohnungs- und Siedlungsbau Bayern und der Bayerischen Gewerbebau AG sind auf langfristiges Halten ausgelegt. Die Gebäudeausstattung ist hochwertig und technisch anspruchsvoll.
Ihr Kontakt:
Andrea Taudien
Recruiting
personal@dibag-hausverwaltung.de
089-324 70-488