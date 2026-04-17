Stellenbeschreibung

Über uns

Gestalten Sie mit uns gesunde Zukunft!

Mehr als 90 Jahre Erfahrung, Entdeckergeist und das Vertrauen unserer über 600 Mitarbeitenden machen die Nordmark-Gruppe zu einem der weltweit führenden Hersteller biologischer und biotechnologischer Wirkstoffe und Arzneimittel – und gleichzeitig zu einem Unternehmen mit hoher Innovationskraft: unabhängig, mittelständisch und inhabergeführt, fest verankert am Standort in Uetersen.

Damit aus Ihren Ideen Taten werden, bieten wir Ihnen Freiraum für aktives Gestalten und Eigenverantwortung, ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und vielfältige Gesundheitsmaßnahmen – und damit die Sicherheit, auch die eigene Zukunft gesund gestalten zu können.

Was Sie bei uns bewegen

Wartung & Instandhaltung:

Regelmäßige Durchführung von Prüfungen und Instandhaltungsarbeiten an elektrotechnischen sowie TGA-Anlagen; unterstützende Tätigkeiten im Bereich Heizung, Lüftung, Klima- und Sanitärtechnik sowie Sicherheitssystemen

Reparaturen & Installationen:

Ausführung elektrotechnischer Reparaturen sowie kleinerer Installationsarbeiten in der technischen Gebäudeausrüstung

Organisation & Koordination:

Überwachung, Einweisung und Koordination externer Handwerksfirmen und Dienstleister bei größeren Wartungen, Prüfungen oder Projekten

Gebäudebetrieb & Sicherheit:

Sicherstellung der allgemeinen Betriebssicherheit, Kontrolle von Räumen und Außenanlagen sowie Ablesen und Dokumentieren von Verbrauchswerten

Dokumentation:

Pflege von Betriebsbüchern, Materiallisten und technischen Aufzeichnungen über durchgeführte Maßnahmen

Ansprechpartner vor Ort:

Funktion als erste Anlaufstelle für Handwerker und externe Dienstleister auf dem Betriebsgelände.

Was uns überzeugt

Abgeschlossene Berufsausbildung im elektrotechnischen Bereich, z. B. als Elektroniker:in für Energie- und Gebäudetechnik, Elektroinstallateur:in oder vergleichbare Qualifikation

Fundierte Kenntnisse in der Elektrotechnik sowie Grundkenntnisse in TGA-Bereichen (Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär)

Erfahrung in der Wartung, Prüfung und Instandhaltung gebäudetechnischer Anlagen

Sicherer Umgang mit technischen Dokumentationen und Betriebsunterlagen sowie Grundverständnis für gesetzliche Vorschriften, Normen und Sicherheitsbestimmungen (z. B. VDE-Richtlinien)

Handwerkliches Geschick und lösungsorientierte Arbeitsweise

Selbstständiges, zuverlässiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten

Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit Kolleg:innen, externen Dienstleistern und Handwerkern

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Sie erfüllen nicht alle Kriterien? Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns aber in jedem Fall!

Wie Sie bei uns die Zukunft gestalten können