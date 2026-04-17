Stellenbeschreibung
Über uns
Gestalten Sie mit uns gesunde Zukunft!
Mehr als 90 Jahre Erfahrung, Entdeckergeist und das Vertrauen unserer über 600 Mitarbeitenden machen die Nordmark-Gruppe zu einem der weltweit führenden Hersteller biologischer und biotechnologischer Wirkstoffe und Arzneimittel – und gleichzeitig zu einem Unternehmen mit hoher Innovationskraft: unabhängig, mittelständisch und inhabergeführt, fest verankert am Standort in Uetersen.
Damit aus Ihren Ideen Taten werden, bieten wir Ihnen Freiraum für aktives Gestalten und Eigenverantwortung, ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und vielfältige Gesundheitsmaßnahmen – und damit die Sicherheit, auch die eigene Zukunft gesund gestalten zu können.
Was Sie bei uns bewegen
Wartung & Instandhaltung:
- Regelmäßige Durchführung von Prüfungen und Instandhaltungsarbeiten an elektrotechnischen sowie TGA-Anlagen; unterstützende Tätigkeiten im Bereich Heizung, Lüftung, Klima- und Sanitärtechnik sowie Sicherheitssystemen
Reparaturen & Installationen:
- Ausführung elektrotechnischer Reparaturen sowie kleinerer Installationsarbeiten in der technischen Gebäudeausrüstung
Organisation & Koordination:
- Überwachung, Einweisung und Koordination externer Handwerksfirmen und Dienstleister bei größeren Wartungen, Prüfungen oder Projekten
Gebäudebetrieb & Sicherheit:
- Sicherstellung der allgemeinen Betriebssicherheit, Kontrolle von Räumen und Außenanlagen sowie Ablesen und Dokumentieren von Verbrauchswerten
Dokumentation:
- Pflege von Betriebsbüchern, Materiallisten und technischen Aufzeichnungen über durchgeführte Maßnahmen
Ansprechpartner vor Ort:
- Funktion als erste Anlaufstelle für Handwerker und externe Dienstleister auf dem Betriebsgelände.
Was uns überzeugt
- Abgeschlossene Berufsausbildung im elektrotechnischen Bereich, z. B. als Elektroniker:in für Energie- und Gebäudetechnik, Elektroinstallateur:in oder vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse in der Elektrotechnik sowie Grundkenntnisse in TGA-Bereichen (Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär)
- Erfahrung in der Wartung, Prüfung und Instandhaltung gebäudetechnischer Anlagen
- Sicherer Umgang mit technischen Dokumentationen und Betriebsunterlagen sowie Grundverständnis für gesetzliche Vorschriften, Normen und Sicherheitsbestimmungen (z. B. VDE-Richtlinien)
- Handwerkliches Geschick und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Selbstständiges, zuverlässiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
- Kommunikations- und Teamfähigkeit im Umgang mit Kolleg:innen, externen Dienstleistern und Handwerkern
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Sie erfüllen nicht alle Kriterien? Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns aber in jedem Fall!
Wie Sie bei uns die Zukunft gestalten können
- Platz 9 der besten Arbeitgeber der Medizin- & Pharmabranche Deutschlands 2024 (kununu und ZEIT Verlagsgruppe: Most Wanted Employer 2024)
- Verantwortungsübernahme und Gestaltungsspielraum
- Gelebte Kollegialität, norddeutscher Humor und gesunde Arbeitsplätze in einer zukunftsstarken Branche
- Attraktive Vergütung nach TV ChemieNord, inkl. Weihnachts- und Urlaubsgeld
- 30 Tage Urlaub, wahlweise weitere 5 Urlaubstage nach TV „Moderne Arbeitswelt“ und zusätzlich 6 betrieblich festgelegte Brückentage
- Flexible Arbeitszeitgestaltung bei 38,5h/Woche in Vollzeit
- Übertarifliche Bezuschussung zur Altersversorgung
- Die Möglichkeit der Mitarbeiterbeteiligung sowie viele weitere Benefits