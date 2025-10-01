Stellenbeschreibung



Stadt Freiburg im Breisgau sucht Leitung technische Ausrüstung

Immobilienmanagement Freiburg

Leitung Technische Ausrüstung

Wir bieten Dir eine krisensichere Stelle in einem hochmodernen und agilen Arbeitsumfeld. Der Wunsch kreativ und eigenverantwortlich zu arbeiten ist für Dich selbstverständlich. Unter Führungskompetenz verstehst Du die Fähigkeit strategisch zu arbeiten und das Sachgebiet organisatorisch zu strukturieren.

Wir leben „New Work“, d.h. Gutes Miteinander, Motivationsfähigkeit und agiles Arbeiten sind auch für Dich die Grundlage für ein effektives und positives Arbeitsklima.

Wir sind das Immobilienmanagement Freiburg und betreuen über 700 Gebäude wie Schulen, Kita‘s, Rathäuser, Museen, Verwaltungs- oder Feuerwehrgebäude. Im Sachgebiet Technische Ausrüstung betreust Du die Technische Gebäudeausrüstung in den Bereichen Heizung-, Sanitär-, Klima-, Elektro- und Netzwerktechnik, die Gebäudeautomation, die Bauphysik und das Energiecontrolling inkl. Energieeinkauf aller stadteigenen Gebäude. Du bist verantwortlich für die Organisation und Führung von ca. 50 Mitarbeitenden.

Für diese Aufgabe suchen wir eine engagierte Leitung!

Deine Aufgaben

  • Du leitest und koordinierst das Sachgebiet und führst die vier Teamleitungen der Teams Elektrotechnik, Versorgungstechnik, Energiemanagement und Haustechnischer Dienst. Hierbei bist Du u.a. verantwortlich für Organisationsstrukturen, die Fortentwicklung des Sachgebiets und förderst aktiv den Teamspirit.
  • Du gestaltest und prägst die langfristige Entwicklung der öffentlichen Gebäude in Freiburg durch die Festlegung von technischen und organisatorischen Standards aktiv mit.
  • Du bist Ansprechperson für interne und externe Personen bei übergeordneten Fragen (z.B. Umweltschutz- und Energiefragen im Bereich Sanierung und Neubauten) in Ihrem Fachbereich.
  • Du steuerst und überwachst den Mitteleinsatz (Bauunterhalt und Projektbudget) für das gesamte Sachgebiet.
  • Du nimmst die Betreiberverantwortung für den Bereich technische Anlagen wahr und entwickelst Sanierungs- und Entwicklungskonzeptvorschläge für die haustechnischen Anlagen.

Das bringst Du mit

  • Du verfügst über ein abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium vorzugsweise im Bereich Facility Management, Versorgungstechnik, Elektrotechnik, Energiemanagement, Maschinenbau und mehrjähriger Berufserfahrung in einem der genannten Bereiche oder Wirtschaftsingenieurwesen mit einschlägiger mehrjähriger Berufserfahrung im beschriebenen technischen Bereich.
  • Idealerweise hast Du bereits Führungserfahrung – beruflich oder ggf. im Ehrenamt.
  • Du besitzt ingenieurtechnische Kenntnisse für Heizungs-, Klima- und Kältetechnik inklusive dazugehöriger Verordnungen/Gesetze/ Richtlinien. Im Bereich Umwelt- und Klimaschutz und Energiewirtschaft verfügst Du über Grundkenntnisse.
  • Du verfügst über ein sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen gepaart mit einem sehr guten Konfliktmanagement sowie Kritik- und Reflexionsfähigkeit.

Das bieten wir Dir

  • Eine unbefristete Stelle in Vollzeit mit Bezahlung bis Entgeltgruppe 14 TVöD, je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen mit einer Jahressonderzahlung sowie einer leistungsorientierten Prämie sowie einer zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge.
  • Mobiles Arbeiten und unsere flexiblen Arbeitszeiten (im Arbeitszeitrahmen von 6 bis 22 Uhr, ohne Kernarbeitszeiten) ermöglichen Dir eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
  • Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz im Rathaus im Stühlinger mit eigener, gesunder und bezuschusster Kantine.
  • Viele Entwicklungsmöglichkeiten bieten Dir unser Fortbildungsprogramm und unsere internen Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten.
  • Als Führungskraft nimmst Du an unserem internen Vernetzungs- und Qualifizierungsprogramm teil.
  • Mit dem JobTicket (für aktuell 29,23€/Monat bzw. Deutschlandticket für 17,55€/Monat) entlasten wir Dein Konto und schützen gemeinsam das Klima.
  • Hansefit (für aktuell 37 €/Monat) sorgt für mehr Bewegung und (D)einen Ausgleich im Alltag.
  • JobRad ermöglicht Dir mit Deinem Wunsch-Fahrrad bequem und klimafreundlich an Deinen Arbeitsplatz zu kommen.
  • Jede Menge Kolleg*innen stehen für Dich, Deine Fragen und Anliegen bereit: Unser Betrieblicher Sozialdienst, unsere Betriebsärzt*innen, die Schwerbehindertenvertretung, die Stelle für Inklusion und Gesundheit sowie die Beauftragte für Menschen mit Behinderung, die Frauenbeauftragte, das Gender&Diversity-Team, das Seniorenbüro mit Pflegestützpunkt, unser Arbeitsschutz, …
  • Und unser Betriebliches Gesundheitsmanagement bietet Dir viele verschiedene Bewegungs- und Workshop-Angebote.

Noch offene Fragen? Herve Roséfort, 0761/201-2440, beantwortet sie Dir gerne!
Bewirb Dich bis zum 19.10.2025 (Kennziffer E6084). Zum Online-Bewerbungsformular.

Wir lieben Freiburg. Wir leben Vielfalt. Auch als Arbeitgeberin. Deshalb freuen wir uns auf Bewerbungen aller, die für ihr Thema brennen und unsere Stadt weiterbringen wollen. Alle Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Geschlecht, geschlechtlicher Identität, Behinderung, Alter, Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung sind bei uns willkommen.

wirliebenfreiburg.de

