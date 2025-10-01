Stadt Freiburg im Breisgau sucht Leitung technische Ausrüstung

Immobilienmanagement Freiburg

Leitung Technische Ausrüstung

Wir bieten Dir eine krisensichere Stelle in einem hochmodernen und agilen Arbeitsumfeld. Der Wunsch kreativ und eigenverantwortlich zu arbeiten ist für Dich selbstverständlich. Unter Führungskompetenz verstehst Du die Fähigkeit strategisch zu arbeiten und das Sachgebiet organisatorisch zu strukturieren.

Wir leben „New Work“, d.h. Gutes Miteinander, Motivationsfähigkeit und agiles Arbeiten sind auch für Dich die Grundlage für ein effektives und positives Arbeitsklima.

Wir sind das Immobilienmanagement Freiburg und betreuen über 700 Gebäude wie Schulen, Kita‘s, Rathäuser, Museen, Verwaltungs- oder Feuerwehrgebäude. Im Sachgebiet Technische Ausrüstung betreust Du die Technische Gebäudeausrüstung in den Bereichen Heizung-, Sanitär-, Klima-, Elektro- und Netzwerktechnik, die Gebäudeautomation, die Bauphysik und das Energiecontrolling inkl. Energieeinkauf aller stadteigenen Gebäude. Du bist verantwortlich für die Organisation und Führung von ca. 50 Mitarbeitenden.

Für diese Aufgabe suchen wir eine engagierte Leitung!