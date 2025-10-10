Bei der Generali Deutschland Services GmbH neue Perspektiven entdecken als

Technischer Property Manager (m/w/d)

in Aachen, Köln

Überblick

Wir sind der Servicepartner der Generali Gruppe. Wir sorgen für effiziente Prozesse in Bereichen wie Insurance Customer Services, Cash Services, People Services, Catering und Facility Management. Dafür setzen wir auf innovative Technologien, Kompetenz und Empathie. Mit Leidenschaft, Teamgeist und Erfolg!

Die Generali Deutschland Services gehört zur Generali in Deutschland, einem der führenden Erstversicherungskonzerne auf dem deutschen Markt und ist Teil der internationalen Generali Group.

Das ist der Job

Wir suchen für die Einheit Technical Property Management einen Technischen Property Manager (m/w/d) an unserem Standort in Köln oder Aachen. Sie übernehmen eine Schlüsselrolle in unserem Team und setzen Ihre technische Expertise im Immobilienmanagement ein.

Dazu gehört die eigenverantwortliche Betreuung eines Portfolios von überwiegend Büroimmobilien, die zuverlässige Erfüllung der Eigentümerpflichten, eine nachhaltige Gestaltung unserer Immobilien und deren kontinuierliche Wertsteigerung.

Portfolio Management: Sie tragen die Verantwortung für die technische Instandhaltung der betreuten Immobilien und stellen sicher, dass sämtliche einschlägigen Gesetze und Vorschriften eingehalten werden

Budgetmanagement: Sie sind verantwortlich für die Erstellung und Überwachung der Budgets im Zusammenhang mit den Instandhaltungsplänen und -maßnahmen

Projektmanagement: In technischen und hochbaulichen Projekten übernehmen Sie die Steuerung und Koordination der beteiligten Architekten und Fachplaner und sind verantwortlich für die Einhaltung von Kosten, Zeitplänen und Qualität

Ausschreibungsmanagement: Sie erstellen professionelle Ausschreibungsunterlagen mit klaren Anforderungsprofilen, Spezifikationen und Leistungsverzeichnissen

Energiemanagement: Sie setzen Energieeffizienzmaßnahmen um und überwachen diese, um die Nachhaltigkeit unserer Immobilien sicherzustellen und die Betriebskosten zu optimieren

Das wünschen wir uns

Abgeschlossenes Studium als Architekt (m/w/d) oder Ingenieur (m/w/d) im Bauwesen (Versorgungs-/TGA-, Bau-, Elektroingenieure) oder erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Facility Management mit entsprechender Weiterbildung

Erfahrungen im Property Management in der Funktion als Eigentümervertreter (m/w/d)

Fundierte Kenntnisse im Planungs-, Genehmigungs- und Bauüberwachungsprozess sowie in den einschlägigen Gesetzen und Regelwerken.

Fähigkeit zur effektiven Projektsteuerung von mittelgroßen und größeren Baumaßnahmen.

Eigenständiges, eigenverantwortliches Arbeiten in Verbindung mit Teamfähigkeit und einem positiven Auftreten

Nutzen Sie die Chance, Mitglied unseres engagierten Teams zu werden und tragen Sie aktiv zur nachhaltigen Gestaltung unserer Immobilienzukunft bei! Bewerben Sie sich jetzt als Technischer Property Manager (m/w/d) in Köln oder Aachen.

Benefits

Work-Life-Management

Die Arbeitswelt wird immer komplexer und die Anforderungen an unsere Kolleginnen und Kollegen steigen. Somit gewinnt das Work-Life-Management zunehmend an Bedeutung. Wir unterstützen mit modernen Arbeitsmodellen dabei, das Berufs- und Privatleben miteinander zu vereinbaren.

Entwicklung

Mit vielfältigen Angeboten unterstützen wir die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden, als App auch mobil. Unsere Talentprogramme fördern die berufliche Weiterentwicklung unserer Kolleginnen und Kollegen und bieten für jede Zielgruppe maßgeschneiderte Möglichkeiten.

Gesundheit und Fitness

Die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen liegt uns am Herzen – we care. Daher unterstützen wir diese mit vielen verschiedenen Vorsorge-, Sport-, Versicherungs- und Therapieangeboten.

Community

We are Generali. In diesem Sinne fördern wir die Möglichkeit zum Netzwerken mit Kolleginnen und Kollegen auch über direkte Arbeitsbereiche hinaus.

Gehalt

Ziel unserer Personalstrategie ist es, eine leistungsgerechte und faire Vergütung sicherzustellen. Erfolgsabhängige Bonuszahlung, betriebliche Altersvorsorge und diverse Vergünstigungen stellen attraktive Zusatzleistungen dar.

Rabatte

Egal ob mit Mitarbeiterkonditionen für Versicherungs- und Finanzprodukte oder Corporate Benefits – unsere Kolleginnen und Kollegen profitieren von einer Vielzahl an Rabattmöglichkeiten und Zuschüssen.

Persönlicher Kontakt

Gerne beantworten wir alle Fragen rund um Karriere im persönlichen Kontakt:

+49 (0)221/1636 56650

Sie suchen ein Unternehmen, das sich um die Zukunft seiner Kunden und Mitarbeiter kümmert? Einen Arbeitgeber, der Vielfalt, kontinuierliches Lernen und ein offenes Miteinander fördert? Dann bewerben Sie sich bei uns!

Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind wichtige Grundsätze unseres Miteinanders bei der Generali. Alle sind mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Einzigartigkeit willkommen – Unterschiede, ob Leben mit oder ohne Behinderung, bezogen auf Familienstand, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Herkunft, Alter, Religion und Perspektiven, bereichern unsere Zusammenarbeit.