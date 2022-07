AccorInvest in München

AccorInvest ist Eigentümer und Betreiber eines Immobilienportfolios von mehr als 845 Hotels, die sich in Besitz und Pacht in 27 Ländern Europas, Lateinamerikas und Asiens befinden. In Europa investiert der Konzern in den Ausbau seines Immobilienportfolios durch Hotelrenovierungen und neue Hotelentwicklungen in den Bereichen Economy & Midscale. Damit verfolgt AccorInvest ein zweifaches Ziel: Gästen den gewohnten Service in den Hotels zu garantieren und zugleich auf die aktuellen Umweltprobleme zu reagieren. Um die Ziele erfolgreich umzusetzen, setzt AccorInvest auf ein internationales Team aus mehr als 23.000 Mitarbeitenden.