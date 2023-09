AIXTRON betreibt eine der größten Fertigungen von Maschinen für die (Verbindungs)halbleiterindustrie in Europa. Hier werden unsere innovativen Anlagen und Fertigungsprozesse weiterentwickelt, die letztendlich unsere Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb ausmachen. Als führendes Technologieunternehmen in der Produktion von MOCVD-Systemen (engl. Metal-Organic Chemical Vapour Deposition; dt. Chemische Gasphasenabscheidung) stellen wir uns den höchsten Marktanforderungen und Kundenerwartungen. Diese Ansprüche spiegeln sich darüber hinaus in unserer Medienversorgung und unseren Automationsprozessen wider und bringen somit auch die Herausforderung an eine exzellente technische Gebäudeausrüstung mit sich.

Das Wichtigste in Kürze

In deiner neuen Rolle verantwortest du die automatisierungstechnischen Abläufe unserer TGA-Anlagen einschließlich der Gebäudeleittechnik für eine sichere und energieeffiziente Versorgung unserer Standorte in Herzogenrath. Bei Fragen zur versorgungsspezifischen Automatisierung bist du Ansprechperson deiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Facility Management. Du führst Projekte zur Optimierung und Qualitätssicherung durch. Außerdem wirkst du bei Kooperationsprojekten mit in- und externen Partnern mit.

Im Detail

Deine Mission

In deiner neuen Position überwachst du die automatisierungstechnischen Abläufe unserer TGA-Anlagen, übernimmst die Qualitätssicherung und lenkst die entsprechende Koordination von Fremdfirmen bis hin zur Inbetriebnahme.

In diesem Zusammenhang behebst du Fehler innerhalb der Gebäudeleittechnik und optimierst die speicherprogrammierbare Steuerung der Anlagen.

Die standortübergreifende Planung von Steuerungs- und Visualisierungssystemen für unsere Energie- und Gebäudetechnik gehört ebenfalls zu deinen To-dos.

Du entwickelst neue Lösungen für den effizienten Betrieb unserer TGA Anlagen, integrieren Zähler in unser Energiemanagementsystem, erstellst Ausschreibungsunterlagen, meisterst die Angebots- und Lieferantenauswahl und nimmst an Vergabegesprächen teil.

Kurzum: Du verantwortest die Projektentwicklung und Schnittstellenplanung in Zusammenarbeit von Verfahrenstechnik und Elektrotechnik, organisierst Termine, ermittelst Kosten und sorgst für eine gewissenhafte Dokumentation der Ergebnisse.

Dein Profil

Abgeschlossenes technisches Bachelor- oder Masterstudium, z.B. in Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, Versorgungstechnik, Energie- und Umwelttechnik, Gebäudeenergie- und Informationstechnik, Technische Gebäudeausrüstung

Alternativ eine technische Ausbildung zum/ zur Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik oder vergleichbar, bestenfalls mit Fortbildung zum/zur Techniker/-in oder Meister/-in in diesem Fachbereich

Optimalerweise mehrjährige Berufserfahrung, aber auch Berufseinsteiger mit erster Berufserfahrung sind herzlich willkommen

Kenntnisse in der Mess- und Regelungstechnik mit Erfahrung in der Programmierung von Steuerungs- und Prozessleitsystemen sowie in der Inbetriebnahme und Fehlersuche an Steuerungen und Anlagen

Eine lösungsorientierte Teamplayer-Persönlichkeit, die proaktiv Ideen entwickelt und umsetzt und dabei ihr Organisationstalent mit ihrer Leidenschaft für Technik verbindet.

Was wir dir bieten