Fordere bei AIXTRON die Zukunft heraus. Challenge the impossible – are you ready?

Bei AIXTRON, dem führenden Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, schaffen wir nicht nur Technologien – wir gestalten die Zukunft. Seit unserer Gründung im Jahr 1983 zeichnen uns unser Forschergeist und unsere Liebe zum Detail aus. Unsere hochmodernen Anlagen sind das Herzstück vieler High-Tech-Anwendungen, von LED- und Displaytechnologie bis hin zu Energiemanagement, Kommunikation und Vielem mehr. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei unser größtes Kapital. Mit deinem Talent und deiner Leidenschaft für Technologie kannst auch du bald dazu beitragen, die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Bei AIXTRON erwarten dich spannende Projekte, interdisziplinäre Teams und die Chance, an der Spitze der technologischen Entwicklung zu stehen.

Deine Challenge

Wir suchen einen engagierten Mitarbeiter (all genders) für das technische Facility Management an unseren Standorten in Herzogenrath. Deine Hauptaufgaben und Verantwortungen umfassen:

Definition und Überwachung der Abläufe: Du verantwortest neben der Definition und Überwachung der Abläufe auch die Qualitätssicherung sowie das Budget unserer Raumlufttechnik-, Klimatechnik-, Kälte- und Wärmeerzeugungsanlagen (TGA-Anlagen).

Wartung, Prüfung und Instandhaltung: Du koordinierst die Abwicklung von Wartungs-, Prüfungs-, Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen unter Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben.

Innovationsmanagement: Du entwickelst und implementierst neue Lösungen, um den effizienten Betrieb der TGA-Anlagen zu gewährleisten.

Fachbereichsübergreifendes Projektmanagement: Du sorgst für die reibungslose Abwicklung von standortspezifischen und standortübergreifenden Projekten und koordinierst dabei die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen internen und externen Projektbeteiligten.

Terminplanung und Kostenkontrolle: Du bist verantwortlich für die Terminplanung, Kostenermittlung, Kostenverfolgung und Qualitätssicherung sowie die regelmäßige Berichterstattung an den Manager technisches Facility Management.

Ausschreibungsmanagement: Du erstellst Ausschreibungsunterlagen und wählst Lieferanten aus. Die Teilnahme an Vergabegesprächen gehört zu deinem Verantwortungsbereich.

Kommunikation und Koordination: Du kommunizierst mit Fremdfirmen, Auftragnehmern und Behörden. In Vertretung für den Bauherren nimmst du die Abnahme und Inbetriebnahme vor.

Fachliche Unterstützung und Optimierung: Du bietest Second-Level-Support für das Betreiberpersonal und verantwortest die Einhaltung der ISO 50001-Zertifizierung für einen effizienten Betrieb der TGA-Anlagen.



Das bringst du dafür mit

Du bringst ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise in den Bereichen Versorgungstechnik oder Facility-Management , mit und hast idealerweise langjährige Erfahrung im technischen Facility Management sowie in der Überwachung und Wartung von technischen Anlagen und der Gebäudeausrüstung.

Deine Fähigkeiten zur Organisation, Koordination und Priorisierung von Aufgaben sind entscheidend, da du Wartungs- und Instandhaltungsaktivitäten planen und Fremdfirmen steuern wirst. Außerdem führst du die Terminplanung und Kostenermittlung verantwortungsvoll durch und hast dabei das Budget im Blick.

Du bringst eine starke Arbeitsmoral und ein hohes Maß an Professionalität mit. Du solltest ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten haben und in der Lage sein, effektiv in einem Team zu arbeiten sowie selbstständig Aufgaben zu erledigen. Starke Problemlösungsfähigkeiten und eine proaktive Einstellung sind unerlässlich, um in dieser Rolle erfolgreich zu sein.

Darüber hinaus erwarten wir von dir eine hohe Lernbereitschaft und die Fähigkeit, dich schnell an neue Technologien und Verfahren anzupassen.

Know-how in SAP, der Datenpflege mit CAFM-Software sowie gutes Englisch

Kenntnisse in SAP und Erfahrung mit CAFM-Software oder ähnlichen Systemen wären von Vorteil, sind aber nicht zwingend erforderlich. Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch sind ebenfalls wichtig für diese Position sowie ein sicherer Umgang mit MS-Office Produkten.

Was du von uns erwarten darfst