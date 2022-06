Wir sind eine seit über 150 Jahren am Markt erfolgreich tätige und auf Expansion ausgerichtete Unternehmensgruppe der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbranche. Wir sind Teil der international tätigen BME-Group mit Sitz in Amsterdam. Mit rund 1.500 Mitarbeitenden an über 100 Standorten, sowie einem kontinuierlich wachsenden Umsatzvolumen von mehr als 400 Millionen EUR gehören wir zu den marktführenden Sanitär-, Heizungs- und Klimagroßhändlern in Norddeutschland.