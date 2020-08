Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an bewerbung@archibus.de

Über ARCHIBUS Solution Centers Germany-Saarbrücken GmbH

Die ARCHIBUS Solution Centers Germany GmbH ist exklusiver Consulting-Partner des weltweit führenden Anbieters für CAFM und IWMS, ARCHIBUS Inc. Seit über 25 Jahren stehen wir für Kompetenz in den Bereichen Consulting in Real Estate, Facility-Management und Workplace- Management. Wir kombinieren führende IT mit Expertise für das strategische Management von Immobilien, Workplace und technischen Anlagen entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklusmanagements. Mit Leidenschaft für Qualität, der Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich umgesetzten Projekten und exzellentem Projektmanagement macht die ARCHIBUS den Unterschied im deutschsprachigen Markt. Manager mittelständischer Unternehmen und international agierender Konzerne treffen ihre strategischen und operativen Entscheidungen mit Hilfe von ARCHIBUS, etwa wenn es um Maximierung von Nutzung, Effizienz und Gewinn, Sicherung von Compliance oder Zugang zu neuesten Technologien, wie Workplace-Management, IoT oder BIM geht.