AROUNDTOWN Commercial Properties (ATCP) ATCP ist die Asset-Management-Plattform für die Aroundtown SA, welche das größte börsen­notierte deutsche Gewerbe­immobilien­unter­nehmen ist. ATCP tritt als Eigentümer­vertreter auf, verwaltet, vermietet und optimiert Gewerbe­immobilien (Büro-, Industrie-, Logistik­immobilien). Neben unserer Zentrale in Berlin haben wir Nieder­lassungen in Frankfurt, Düssel­dorf, München, Hannover und Leipzig. Unsere Mitar­beiter­innen und Mitarbeiter der verschiedensten Natio­nalitäten stehen mit ihrer Leistung für den Erfolg unseres Unter­nehmens.

Wir verstärken unsere Teams in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens. Zur Unterstützung im Bereich Facility Management suchen wir Sie an unserem Standort in Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt als