Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Instruments, entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen. Diese Lösungen werden in einer Vielzahl von Endmärkten eingesetzt, darunter Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und Kommunikationsinfrastrukturen sowie in zahlreichen Industrie- und Verbraucheranwendungen, wie z.B. in der Automobilindustrie, im Schwermaschinenbau und bei Haushaltsgeräten.

Mit seiner etablierten Innovationskraft und seinem branchenführenden globalen TechCenter-Netzwerk bietet MKS mit seiner Marke Atotech bahnbrechende Lösungen – kombiniert mit einem beispiellosen Vor-Ort-Support für Kunden weltweit. Für weitere Informationen über Atotech besuchen Sie uns bitte unter atotech.com.