Seit mehr als 60 Jahren verfolgen wir ein Ziel: Leben retten.

Mit unseren innovativen Produkten tragen wir dazu bei, jährlich 30.000 Menschenleben zu retten und die Schwere von Verletzungen zu reduzieren. Autoliv ist ein weltweit bekanntes Unternehmen im automobilen Umfeld, führend in der Entwicklung und Produktion von Sicherheitssystemen für Fahrzeuge.

Am Standort Elmshorn bei Hamburg entwickeln wir Sicherheitsgurtsysteme. Verstärken Sie unser Team als

Mitarbeiter (m/w/d) im Facility-Management

befristet auf zwei Jahre mit der Option auf Übernahme

Was wir bieten

Unsere Produkte retten jährlich 30.000 Menschenleben und verhindern zehnmal so viele Verletzungen. Seit mehr als 60 Jahren treiben wir Technologien voran, die Fahrzeuginsassen während eines Verkehrsunfalles schützen. Die Herausforderung hält an: Fahrten mit dem Automobil sollen noch sicherer werden. Effizienzverbesserungen und perfekte Qualität sichern uns einen Platz an erster Stelle: als Weltmarktführer für automobile Sicherheit. Diese Leistung ist nur möglich durch hochmotivierte Mitarbeiter, eine gesunde Teamkultur und ständige Weiterentwicklung.

Was werden Sie tun?

Es reizt Sie, eine Gebäudefläche von 23.500 m² in allen Facetten des Facility Managements zu betreuen? Sie arbeiten gerne im Team und behalten auch bei komplexen Projekten den Überblick? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen!

Unterstützung des fünf-köpfigen Facility Management Teams in allen Bereichen

Koordination und Betreuung externer Dienstleister

Ausschreibung und Vergabe im Rahmen von Werk- bzw. Dienstleistungsverträgen

Umsetzung von Projekten im technischen Facility Management

Planung und Koordination von Re­novierungsmaßnahmen und Umbauprojekten

Erstellung und Pflege der Bestandsdokumentation und Grundrisszeichnung

Was Sie mitbringen

Abgeschlossene Ausbildung zum Meister oder Techniker, wünschenswert Fachwirt Facility Management

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Facility Management

Gute Anwenderkenntnisse in AutoCAD sowie MS-Office

Hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit Mitarbeitern und externen Dienstleistern

Einsatzbereitschaft und Teamgeist

Bewerbung und Kontakt

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und frühestmögliches Startdatum) über unsere Website www.autoliv.com/careers; Christina Kopp; Tel: 04121 797 5264