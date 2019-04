SPEZIALIST VERSORGUNGSTECHNIK (m/w/d)

NUTZEN SIE IHR POTENTIAL! Erfolgreich abgeschlossenes Ingenieursstudium oder abgeschlossene Meister- bzw. Technikerausbildung im Bereich Versorgungs-technik/ Technische Gebäudeausrüstung

Einschlägige Berufserfahrung im Facility Management, Kenntnisse im Bereich des Fremdfirmenmanagements

Gute Kenntnisse der gängigen Management-Tools in einem Service Center

Ausgeprägte soziale Kompetenzen, insbesondere Teamfähigkeit

Besonders ausgeprägte Service- und Kundenorientierung

Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Integrität und Zuverlässigkeit

Als Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns macht die Autostadt in Wolfsburg unter dem Motto „Menschen, Autos und was sie bewegt“ die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität in all seinen Facetten erlebbar.In der Unit Infrastrukturmanagement/ Technisches Objektmanagement ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Stelle in Vollzeit zu besetzten:

Ein einzigartiger Arbeitsort, Haustarifvertrag, Betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsprogramm Health in the City, Autostadt-Familienjahreskarte, Mitarbeiterkonditionen bei Fahrzeugkauf und Leasingangeboten.

Sie finden sich hier wieder? Dann bewerben Sie sich bitte online über das BewerberPortal der Autostadt.

Frauke Smith aus dem Personalmanagement beantwortet gern vorab Ihre Fragen unter der Telefonnummer 05361 40 – 1625 oder per E-Mail unter bewerbermanagement@autostadt.de.