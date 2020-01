Stellenbeschreibung













Supervisor Facility Management (m/w/d) / Meister für Sanitär, Heizung, Klimatechnik und Konzessionär/in

In dieser Position sind Sie verantwortlich für die termingerechte Abwicklung aller Arbeitsaufträge – sowohl im Rahmen der regelmäßigen Wartungsarbeiten als auch im Bereich der reaktiven Reparatur- und Wartungsarbeiten. Als bei der Handwerkskammer eingetragene/r Konzessionär/in für unser Unternehmen obliegt Ihnen die Fachverantwortung für die entsprechenden Anlagen (SHK) innerhalb des Verantwortungsbereiches der BSSG. Als Supervisor sind Sie zudem für ein Team von bis zu 7 Mitarbeitern unterschiedlicher Gewerke zuständig und arbeiten eng mit der Standortleitung sowie dem Bereich Einkauf zusammen.

Weitere Aufgaben sind u. a.:

Überprüfung und Kontrolle der auszuführenden Arbeiten sowie Durchführung von regelmäßigen Audits

Freigabe von Arbeitsaufträgen innerhalb des Verfügungsrahmens

Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Pflichten gemäß deutscher Gesetzgebung

Abwicklung und Beauftragung fremdvergebener Arbeiten an Subunternehmer/Fremdfirmen

Gewährleistung der Einhaltung der Arbeitssicherheitsmaßnahmen und Durchführung von Unterweisungen

Sicherstellung, dass die Daten der Anlagenverwaltung korrekt und auf dem neuesten Stand sind

Verantwortung für die Einhaltung der KPI (Key Performance Indicators) innerhalb des Verantwortungsbereiche

Unser Anforderungsprofil:

Sie verfügen über einen Meisterbrief im Bereich SHK und verfügen bereits über mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbaren Positionen (z. B. in der Wohnungswirtschaft bzw. im technischen Facility Management oder in der Selbständigkeit erworben).

Sie sind ein engagierter Teamplayer, der durch einen eigenverantwortlichen und kooperativen Arbeitsstil überzeugt. Ausgeprägtes Kostenbewusstsein, Flexibilität und die Bereitschaft, sich in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten gehören ebenfalls zu Ihren Stärken wie Einsatzbereitschaft und ein hohes Durchsetzungsvermögen. Fundierte Führungserfahrungen runden Ihr Profil ab. Einen sicheren Umgang mit den MS Office Produkten setzen wir ebenso voraus wie gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch (schriftlich wie mündlich) sowie die Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen.

Sie haben die Dinge im Griff? Sie verstehen Dienstleistung am Kunden und den Kolleginnen und Kollegen als integralen Bestandteil Ihrer Arbeit? – Dann sollten wir uns kennenlernen!

Wir bieten interessante Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem mittelständisch geprägten Arbeitsumfeld mit der Anbindung an einen internationalen Konzern. In dieser Position erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einem attraktiven Gehaltspaket.

Da sich unsere Verwaltungsgebäude teilweise auf militärischem Gelände befinden, unterliegen wir besonderen Sicherheitsbestimmungen, die u. a. ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis voraussetzen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?