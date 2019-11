Stellenbeschreibung















Sie sind erfahren in der ganzheitlichen Betreuung von Immobilien und wissen worauf es beim Gebäudebetrieb ankommt. Sie haben die Begeisterung, den Enthusiasmus und das Verantwortungsbewusstsein? Sie suchen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe?

Wenn Sie sich dieser neuen Aufgabe stellen möchten, suchen wir Sie, zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung unseres Teams am Standort Nord in Berlin in der Position als

Objektleiter (m/w/d)

Ihre Aufgaben als Objektleiter (m/w/d):

Verantwortung für das Objekt in der Betriebsphase

Planung und Steuerung sämtlicher betrieblicher Abläufe im Objekt

Ansprechpartner für Kunde/ Nutzer

Überwachung von Budgetvorgaben, Kosten- und Erlöskontrolle

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordination und Überwachung immobilienbezogener Dienstleistungen

Berichtswesen

Steuerung beauftragter Dienstleister, insbesondere Reinigungs-, Sicherheits- und Verpflegungsleistungen

Dokumentation des Mängelmanagements mittels einer CAFM-Software

Das bringen Sie mit:

Abschluss an einer Hochschule idealerweise im Bereich Facility Management, der Immobilienwirtschaft oder ein Abschluss als Immobilienfachwirt der IHK

Mehrjährige Berufserfahrung in der Objektleitung

Kenntnisse im Vertragsmanagement

Kaufmännisches Verständnis

Großes Engagement und eine selbständige Arbeitsweise

Kunden-/Serviceorientierung

Kommunikationsstärke und Teamgeist

Sicherer Umgang mit MS Office

Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis

Das bieten wir Ihnen:

Verantwortung für den Betrieb eines Objekts

Sichere, unbefristete Festanstellung sowie flexible Arbeitszeiten

Zahlreiche Förder- und Weiterbildungsmöglichkeiten inkl. Zertifizierungen im Rahmen Ihrer Tätigkeit

Spannende und komplexe Projekte in einem dynamischen Umfeld

Integration in ein erfahrenes, motiviertes und freundliches Team

Über die BAM Immobilien-Dienstleistungen GmbH

Das umfassende Tätigkeitsfeld der BAM Immobilien-Dienstleistungen GmbH beinhaltet die Durchführung von Bauprojekten im Bereich Bauen im Bestand sowie immobilienbezogene Facility Management Dienstleistungen – sowohl im Rahmen von PPP- als auch anderer öffentlicher oder privater Projekte. Hierzu zählen beispielweise das Futurium in Berlin, die JVA Bremervörde und der Landtag in Brandenburg. Das Leistungsbild reicht dabei vom Mieterausbau, über das technische und kaufmännische bis hin zum infrastrukturellen Gebäudemanagement. In unseren innovativen Teams werden Sie zu einem wertvollen Mitglied, dem Freiraum für eigene Ideen überlassen und Verantwortung übertragen wird.

