Basler ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, u.a. Kameras, Objektiven, Framegrabbern und Software, sowie Embedded Vision Lösungen, kundenspezifischen Produktanpassungen und Beratungsdienstleistungen. Die Produkte werden in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, z.B. in der Fabrikautomation, Medizin, Verkehr, Logistik, Retail oder Robotik. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 800 Mitarbeiter:innen an seinem Hauptsitz in Ahrensburg (bei Hamburg) sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika.

Am Standort Mannheim, Baden-Württemberg, arbeiten ca. 50 Mitarbeiter:innen, die größtenteils im Bereich R&D tätig sind. Der Fokus des Standorts liegt auf der Entwicklung von Framegrabbern und Interface Cards sowie dazu passender Software.