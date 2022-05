Basler ist ein inter­national führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Kompo­nenten für Computer Vision Anwendungen, u.a. Kameras, Objek­tiven, Framegrabbern und Soft­ware, sowie Embedded Vision Lösungen, kunden­spezifischen Produkt­anpassungen und Beratungs­dienst­leistungen. Die Produkte werden in einer Viel­zahl von Märkten ein­gesetzt, z.B. in der Fabrik­automation, Medizin, Ver­kehr, Logistik, Retail oder Robotik.

Der Basler Konzern beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrens­burg (bei Hamburg) sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Entschei­dende Faktoren für unsere 30-jährige Erfolgs­geschichte sind Mut zum Risiko, die Bereit­schaft, ständigen Wandel als normal zu begreifen, und die Leidenschaft, kunden­orientierte Inno­vationen voranzutreiben.