Stellenbeschreibung

Die Zentrale in Düsseldorf des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Facility Managerin / Facility Manager (w/m/d)

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.000 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und einem jährlichen Mietumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro bewirtschaften wir eines der größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas.

Wir entwickeln, planen, bauen und modernisieren technisch und architektonisch hochkom­plexe Immobilien für Hochschulen, Justiz und Landesverwaltung – auch im Auftrag des Bundes. Rund 2.500 Beschäftigte arbeiten in der Zentrale in Düsseldorf und den sieben Niederlassungen. Mehr Informationen über den BLB NRW und die jeweiligen Standorte finden Sie auf unserer Internetseite.

Ihre Aufgaben und Möglichkeiten:

Sie entwickeln Konzepte für technische und infrastrukturelle Gebäudemanage­mentleistungen

Für die Entwicklung und Weiterent­wick­lung von Verträgen und Leistungsbe­schreibungen sind Sie zuständig

Sie analysieren Prozesse, Leitfäden und Konzepte zwecks Entwicklung innovativer Lösungen zur Optimierung

Sie begleiten bei der fachlichen Umset­zung von Projekten und Verträgen in den Niederlassungen

Sie moderieren Arbeitsgruppen, Netzwerktreffen und Tagungen

Sie arbeiten mit IT-Tools (CAFM/BIM, Vertragsgeneratoren etc.) und entwickeln IT‑basierte Auswertungen sowie die zugriffsfreundliche

Bereitstellung von Informationen kontinuierlich weiter

Zudem gehören die Erstellung des Berichtswesens, speziell für die Geschäftsführung, Ministerien, sowie Kunden zu Ihrem Aufgabenpaket

Ihr Profil:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Bachelor/Master) der Fachrichtungen Facility Management, Technisches Gebäudemanagement, Gebäude- und Energietechnik, Immobilienmanagement, Wirtschaftsingenieurwesen, Versorgungstechnik, Elektrotechnik oder Immobilienwirtschaft. Bei Bewerberinnen und Bewerbern anderer Fachrichtungen ist ein Nachweis gleichwertiger Fähigkeiten/Erfahrungen durch Ihre berufliche Tätigkeit mit direktem Bezug zum Facility-Management den Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Weitere Anforderungen:

Idealerweise verfügen Sie über Grund­kennt­nisse im Facility-Management – insbesondere im technischen und infrastrukturellem Facility-Management

Sie sind eine teamorientierte Persönlich­keit mit Durchsetzungsstärke, Verhand­lungs- und Organisationsgeschick sowie starker Kundenorientierung

Eine sehr hohe Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative sowie eine ausgeprägte analytische, prozess- und ergebnisorien­tierte Arbeitsweise zeichnen Sie aus

Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft-Office-Anwendungen

Eine verbindliche, dienstleistungsorientierte Kommunikation und ein souveränes sowie sicheres Auftreten runden Ihr Profil ab

Was uns ausmacht:

Wir sind das Immobilienunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen und Partner für Land und Bund in NRW. Uns zeichnet der Mut zu neuen Wegen aus. Bei uns trifft effiziente Wirtschaftlichkeit auf ein zuverlässiges Arbeitsumfeld im öffentlichen Dienst. Wir erwarten Menschen mit Ecken und Kanten, die außergewöhnliche Projekte planen wollen.

Wir sehen uns in besonderer Weise der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben verpflichtet. Daher begrüßen wir nicht nur Bewerbungen von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen, sondern wir werden sie bei gleicher Eignung und vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen bevorzugt berücksichtigen.

Die Verschiedenartigkeit unserer Belegschaft fördert unseren Erfolg, daher wendet sich diese Ausschreibung insbesondere auch an Menschen mit Migrationshintergrund.

Wir streben die Erhöhung des Frauenanteils an und fordern daher ausdrücklich Frauen zur Bewerbung auf. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. In den Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landes­gleichstellungs­gesetzes bevorzugt berücksichtigt.

Je nach persönlichen Voraussetzungen ist ein Entgelt bis zur Entgeltgruppe E 12 TV‑L mit allen vereinbarten sozialen Leistungen (z. B. betriebliche Altersvorsorge) möglich. Die Stelle ist grundsätzlich auch in Teilzeit besetzbar.

Ansprechpartnerinnen:

Fachliche Ansprechpartnerin: Martina Beauchamp, (Rufnummer 0211 61700‑144)

Recruiterin: Thai Ha Duong (Rufnummer 0211 61700‑162)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 19.11.2021 über unser Onlinebewerbungsportal.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blb.nrw.de