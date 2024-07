Über Bavaria Film GmbH

Wir sind ein bunter Kosmos kreativer Köpfe mit einer 100-jährigen Unternehmenstradition. Ideen und Geschichten transportieren wir in bewegte Bilder und schaffen Räume für Emotionen. Mit Erfahrung und Mut zu Neuem gestalten wir die Zukunft des Bewegtbildes.

Die Bavaria Film GmbH bildet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine moderne und breit aufgestellte Unternehmensgruppe in der deutschsprachigen Film- und TV- und Streaming-Branche. Heute gehören zum Kerngeschäft die Entwicklung, Produktion und Verwertung von Bewegtbildinhalten fiktionaler und non-fiktionaler Genres über alle Verbreitungswege. Als weiteren Schwerpunkt betreibt das Unternehmen am Medienstandort Geiselgasteig südlich von München eine bedeutende Mischimmobilie für Studio- und Bürozwecke sowie die Touristenattraktion Bavaria Filmstadt. Über alle Beteiligungen hinweg beschäftigen die Bavaria Film Gruppe deutschlandweit an sieben Standorten rund 1500 freie und feste Mitarbeiter*innen.