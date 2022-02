Stellenbeschreibung

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Bereich Bau in unserer Zentrale in Frankfurt am Main eine*n Dokumentenmanager*in für das Baucontrolling.

Die Deutsche Bundesbank betreibt bundesweit ein umfangreiches Immobilienportfolio, das durch die interne Bauabteilung technisch betreut und durch Um- und Erweiterungsmaßnahmen laufend an die aktuellen Anforderungen angepasst wird.

Ihre Aufgaben

Als unabhängiges und übergeordnetes Fachcontrolling für den Baubereich, bewertet und begleitet das Baucontrolling die Bauprojekte der Bundesbank aus technischer und wirtschaftlicher Sicht. Ergänzend ist das Baucontrolling für die Erarbeitung und Pflege der, den Baubereich betreffenden, internen Dokumente und Vorgaben zuständig, die als Grundlage für die Abwicklung von Bauprojekten dienen. Hierbei übernehmen Sie eigenverantwortlich die Pflege der genannten Dokumente und Vorgaben und aktualisieren diese auf Basis aktueller Entwicklungen. Hierzu leiten Sie fachspezifische Arbeitsgruppen und arbeiten eng mit anderen Zentralbereichen der Bundesbank zusammen. Darüber hinaus unterstützen Sie bei der Bearbeitung von, den Baubereich betreffenden, Revisions- und Bundesrechnungshofangelegenheiten.

Ihr Profil

Akkreditierter Bachelor- oder gleichwertiger Studienabschluss der Betriebswirtschaft, der Immobilienökonomie oder einer vergleichbaren Fachrichtung, idealerweise mit baufachlichem Hintergrund

Gute Kenntnisse im Umgang mit Dokumentenmanagementsystemen, idealerweise gepaart mit Erfahrungen der Prozesse und Abläufe im öffentlichen Dienst

Kenntnisse baufachlicher Regelungen sowie der Regelwerke des öffentlichen Dienstes sind von Vorteil

Ausgeprägte Eigenständigkeit und Teamfähigkeit sowie analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot

Neben anspruchsvollen Aufgaben bieten wir Ihnen attraktive Beschäftigungsbedingungen wie beispielsweise eine unbefristete und krisensichere Anstellung mit langfristiger Perspektive, 30 Urlaubstage, ein kostenloses Jobticket, attraktive Homeoffice-Möglichkeiten sowie ein Dienstlaptop und ein Diensthandy sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD auf Basis der Entgeltgruppe 9b zuzüglich einer Bankzulage. Darüber hinaus fördern wir durch vielfältige Maßnahmen Ihre zielgerichtete Einarbeitung und Weiterbildung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine Verbeamtung ist bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen möglich. Ein bestehendes Beamtenverhältnis (bis A 11 gD) kann ggf. fortgeführt werden.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Deutsche Bundesbank fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Daher begrüßen wir besonders Bewerbungen von Frauen.

Ihre Fragen rund um die Ausschreibung und Ihre Bewerbung beantwortet Ihnen gerne Herr Marco Rondinella, Telefon 069 9566-4012. Ansprechperson für Ihre fachlichen Fragen ist Herr Alexander Möllenbrok, Telefon 069 9566-8263.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis zum 20. März 2022 unter Angabe der Kennziffer 2022_0194_02.

Link zum Online-Bewerbungsformular