Stellenbeschreibung

Die Deutsche Bundesbank ist integraler Bestandteil des ESZB und arbeitet als eine der weltweit größten Notenbanken im öffentlichen Interesse. Unsere Aufgaben sind Geldpolitik, Bankenaufsicht, Finanzstabilität, Bargeld und unbarer Zahlungsverkehr.

Wir suchen für den Bereich Verwaltung in unserer Zentrale in Frankfurt am Main eine*n Immobilienverwalter*in

Ihre Aufgaben

Als Immobilienverwalter*in fungieren Sie im Team unserer Wohnungsverwaltung als Ansprechperson in Wohnungsangelegenheiten für unsere Mieter*innen und Auftragnehmer*innen. Sie führen Wohnungsübergaben und –rücknahmen, inkl. der dafür notwendigen Vor- und Nacharbeiten, durch. Darüber hinaus beauftragen Sie Handwerksfirmen, koordinieren die Auftragsausführungen, nehmen deren Leistungen ab und stehen hierbei in ständigem Mieterkontakt. Im Rahmen der Betreiberverantwortung stellen Sie die Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten sicher. Sie prüfen und bearbeiten Rechnungen und initiieren bautechnische Ausschreibungen (inkl. Leistungsbeschreibungen). Des Weiteren behalten Sie die Erfüllung von bestehenden Facility Management Verträgen im Blick und übernehmen weitere in diesem Bereich anfallende Tätigkeiten.

Ihr Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich der Immobilienwirtschaft oder kaufmännische Ausbildung und Berufserfahrung in der Immobilienverwaltung

Mehrjährige Berufserfahrung in den genannten Aufgaben, möglichst mit Schwerpunkt in der Vergabe und der Abnahme von handwerklichen Leistungen nach dem Standardleistungsbuch

Ausgeprägtes technisches Verständnis. Technisch-handwerkliche Zusatzqualifikationen sind wünschenswert

Gute MS-Office-Kenntnisse

Ausgeprägte Teamfähigkeit und Serviceorientierung sowie Verantwortungsbewusstsein und -bereitschaft

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot

Neben verantwortungsvollen Aufgaben in einem dynamischen Umfeld bieten wir Ihnen attraktive Beschäftigungsbedingungen wie beispielsweise eine unbefristete und krisensichere Anstellung mit langfristiger Perspektive, 30 Urlaubstage, ein kostenloses Jobticket, Home-Office-Möglichkeit, ein Dienstlaptop und ein Diensthandy sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD auf Basis der Entgeltgruppe 7 zuzüglich einer Bankzulage. Bei uns erwartet Sie ein umfangreiches Weiterbildungsangebot sowie flexibel planbare Arbeitszeiten zur Gestaltung Ihrer Work-Life-Balance.

Zur Wahrnehmung von Terminen erwarten wir eine zeitliche Flexibilität entsprechend der Verfügbarkeit unserer Mieter*innen sowie einen Führerschein der Klasse B.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Deutsche Bundesbank fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Daher begrüßen wir besonders Bewerbungen von Frauen. Ihre Fragen rund um die Ausschreibung und Ihre Bewerbung beantwortet Ihnen gerne Herr Marco Rondinella, Telefon 069 9566-4012. Ansprechpersonen für Ihre fachlichen Fragen sind Frau Jennifer Gold-Reidenbach, Telefon 069 9566-6742 und Herr Mathias Fritsche, Telefon 069 9566-3953.

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis zum 19. April 2022 unter Angabe der Kennziffer 2022_0163_02.